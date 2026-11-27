मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को गोंडा में आयोजित कार्यक्रम में पिछली सरकारों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों की सोच कट्टा और बम तक सीमित थी। जबकि आज प्रदेश में आधुनिक राइफल और ब्रह्मोस मिसाइल बनाने का काम हो रहा है। ब्रह्मोस ने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी ताकत दिखाई। पाकिस्तान को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। यह उत्तर प्रदेश की ताकत और यहां के युवाओं की क्षमता का उदाहरण है। मुख्यमंत्री सरदार भगत सिंह इंटर कॉलेज में आयोजित स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहां उन्होंने गोंडा, बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती के 46,800 छात्र-छात्राओं को टैबलेट वितरित किए। इसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को दिया गया टैबलेट केवल एक उपकरण नहीं, बल्कि चलता-फिरता विश्वविद्यालय है। इसके माध्यम से युवा दुनिया भर की जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके साथ अपनी पढ़ाई को बेहतर बना सकते हैं।