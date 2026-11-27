चार जिलों से बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के पहुंचने को देखते हुए परिवहन की विशेष व्यवस्था की गई थी। एआरटीओ आरसी भारतीय के मुताबिक, विद्यार्थियों को कार्यक्रम स्थल तक लाने के लिए करीब 1500 वाहनों की व्यवस्था की गई थी। इनमें लखनऊ से 200, गोरखपुर से 150, अयोध्या से 50 और सीतापुर से 49 बसें लगाई गई थीं। इसके अलावा गोंडा, बहराइच और बलरामपुर से 160 तथा रुपईडीहा से 50 बसों की व्यवस्था की गई थी। विद्यार्थियों के आवागमन के लिए 254 निजी वाहनों को भी लगाया गया था। प्रशासन ने अलग-अलग जिलों से आने वाले विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परिवहन की तैयारी की थी।