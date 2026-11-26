कम्पोजिट विद्यालय चकशिवरहा में चोरी की यह पहली घटना नहीं है। प्रधानाध्यापिका के मुताबिक इससे पहले भी चोर तीन बार विद्यालय को निशाना बना चुके हैं। पहली घटना 28 जून 2025 को हुई थी। इसके बाद 13 अप्रैल 2026 और 29 सितंबर 2026 को भी विद्यालय में चोरी हुई थी। अब बुधवार रात एक बार फिर चोरी की घटना सामने आई है। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से विद्यालय के शिक्षक और कर्मचारी चिंतित हैं। बार-बार ताला तोड़कर सामान चोरी होने से विद्यालय की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। शिक्षकों को चिंता है कि इस तरह की घटनाएं जारी रहीं तो स्कूल में पढ़ाई और बच्चों से जुड़ी गतिविधियों के लिए रखे जरूरी सामान को सुरक्षित रखना मुश्किल हो जाएगा।