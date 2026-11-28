योगी ने कहा कि उन्हें आश्चर्य होता है कि 2017 से पहले गोण्डा देश के सबसे गंदे शहरों में शामिल था। देवीपाटन मंडल की सड़कें सबसे खराब थीं और प्रति व्यक्ति आय भी बेहद कम थी। मंडल के चारों जिले आकांक्षात्मक जिलों में शामिल थे। भाजपा सरकार बनने के बाद वह छठी बार मंडल के दौरे पर आए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने मंडल को 36 हजार करोड़ रुपए दिए हैं। गोण्डा में मेडिकल कॉलेज, बलरामपुर में मां पाटेश्वरी के नाम पर विश्वविद्यालय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर मेडिकल कॉलेज स्थापित किया गया है। थारू समुदाय के लिए संग्रहालय भी खोला गया है। श्रावस्ती में हवाई सेवा शुरू होने से क्षेत्र की कनेक्टिविटी और बेहतर होगी।