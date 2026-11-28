गोण्डा . मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बने ब्रह्मोस मिसाइल से डरा पाकिस्तान बाप-बाप चिल्ला रहा है। प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं रहा, बल्कि उसकी अर्थव्यवस्था तीन गुना हो गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेश के नए अवसर पैदा हो रहे हैं और अब युवा नौकरी तलाशने के बजाय रोजगार देने वाले बन रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को गोण्डा के शहीदे आजम सरदार भगत सिंह इंटर कॉलेज परिसर में स्वामी विवेकानंद डिजिटल कार्यक्रम के तहत देवीपाटन मंडल के 47 हजार छात्र-छात्राओं को टैबलेट वितरित किए। इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देवीपाटन मंडल का इतिहास गौरवशाली रहा है। श्रावस्ती भगवान बुद्ध और लव-कुश की धरती है। यह आक्रांताओं को धूल चटाने वाली वीरों की भूमि रही है।
योगी ने कहा कि उन्हें आश्चर्य होता है कि 2017 से पहले गोण्डा देश के सबसे गंदे शहरों में शामिल था। देवीपाटन मंडल की सड़कें सबसे खराब थीं और प्रति व्यक्ति आय भी बेहद कम थी। मंडल के चारों जिले आकांक्षात्मक जिलों में शामिल थे। भाजपा सरकार बनने के बाद वह छठी बार मंडल के दौरे पर आए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने मंडल को 36 हजार करोड़ रुपए दिए हैं। गोण्डा में मेडिकल कॉलेज, बलरामपुर में मां पाटेश्वरी के नाम पर विश्वविद्यालय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर मेडिकल कॉलेज स्थापित किया गया है। थारू समुदाय के लिए संग्रहालय भी खोला गया है। श्रावस्ती में हवाई सेवा शुरू होने से क्षेत्र की कनेक्टिविटी और बेहतर होगी।
पूर्ववर्ती सपा-बसपा सरकारों पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछली सरकारों की तुलना में चार गुना अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के बजाय उनके सामने समस्याएं खड़ी कीं और प्रदेश को 'वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया' दिया। उन्होंने कहा कि पहले सपा सरकार में कट्टा और बम का भय था, जबकि अब प्रदेश में सुरक्षा और विकास का माहौल है। उन्होंने नारा दिया, 'नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा।'
योगी ने कहा कि विदेशी कंपनियां उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आ रही हैं। युवा अब रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन नहीं करेंगे, बल्कि प्रदेश में ही काम करेंगे। बाराबंकी, बहराइच, गोरखपुर से पानीपत और नेपाल सीमा पर रुपईडीहा सहित विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों के नए केंद्र विकसित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने के लक्ष्य के साथ काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने युवाओं से अपने सपने और लक्ष्य बड़े रखने की अपील करते हुए कहा कि विकसित उत्तर प्रदेश के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
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