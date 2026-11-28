समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को संभल दौरे के दौरान भाजपा और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। राज्यसभा सांसद जावेद अली खान के बेटे अरम अली खान के दावत-ए-वलीमा में शामिल होने पहुंचे अखिलेश ने मीडिया से बातचीत में भाजपा के चुनावी नारे को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि भाजपा अब तक अपना राजनीतिक एजेंडा तय नहीं कर पाई है। अखिलेश यादव ने भाजपा के 'राधे-राधे कमल खिला दे' नारे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब कमल मुरझाने लगा है। तभी उसे खिलाने के लिए इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जिस पार्टी को अपने चुनाव चिह्न के मुरझाने का अहसास हो गया हो, उससे जनता क्या उम्मीद करेगी?