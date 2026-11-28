Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का 28 नवंबर को संभल दौरा कई राजनीतिक सवाल खड़े कर रहा है। अखिलेश यहां राज्यसभा सांसद जावेद अली खान के बेटे के विवाह के बाद आयोजित आशीर्वाद समारोह में शामिल होंगे। यह दौरा भले ही पारिवारिक कार्यक्रम से जुड़ा हो, लेकिन संभल में सपा के मजबूत जनाधार और मुस्लिम मतदाताओं की अहम भूमिका को देखते हुए इसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। खासकर PDA रणनीति के तहत मुस्लिम, यादव, पिछड़े और दलित मतदाताओं को एकजुट करने की कोशिश के बीच अखिलेश की मौजूदगी को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।