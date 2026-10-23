Gonda News: 10वीं पास युवाओं के लिए नौकरी का मौका, 30 हजार रुपये तक मिलेगी सैलरी, जानें भर्ती की तारीखें

गोंडा जिले में सुरक्षा जवान और सुरक्षा सुपरवाइजर बनने के इच्छुक युवाओं के लिए भर्ती शिविर आयोजित किए जाएंगे। SIS लिमिटेड की ओर से जिले के तीन विकास खंडों में भर्ती की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जिला विकास अधिकारी ने युवाओं से अपील की है कि वे इन शिविरों में पहुंचकर रोजगार के इस अवसर का लाभ उठाएं। भर्ती शिविरों का आयोजन 24 अक्टूबर से शुरू होकर 29 अक्टूबर 2026 तक किया जाएगा। सभी शिविर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेंगे। अभ्यर्थी अपनी सुविधा के अनुसार निर्धारित तारीखों में किसी भी संबंधित विकास खंड में आयोजित शिविर में शामिल हो सकते हैं।