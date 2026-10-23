Gonda News: 10वीं पास युवाओं के लिए नौकरी का मौका, 30 हजार रुपये तक मिलेगी सैलरी, जानें भर्ती की तारीखें

सांकेतिक फोटो सोर्स SIS website
Gonda News:गोंडा जिले में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए रोजगार पाने का मौका है। SIS लिमिटेड की ओर से सुरक्षा जवान और सुरक्षा सुपरवाइजर के पदों पर भर्ती के लिए विभिन्न विकास खंडों में शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों की शुरुआत 24 अक्टूबर से होगी। भर्ती में 10वीं पास युवा भी शामिल हो सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित तारीखों पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक पहुंच सकते हैं।
गोंडा जिले में सुरक्षा जवान और सुरक्षा सुपरवाइजर बनने के इच्छुक युवाओं के लिए भर्ती शिविर आयोजित किए जाएंगे। SIS लिमिटेड की ओर से जिले के तीन विकास खंडों में भर्ती की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जिला विकास अधिकारी ने युवाओं से अपील की है कि वे इन शिविरों में पहुंचकर रोजगार के इस अवसर का लाभ उठाएं। भर्ती शिविरों का आयोजन 24 अक्टूबर से शुरू होकर 29 अक्टूबर 2026 तक किया जाएगा। सभी शिविर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेंगे। अभ्यर्थी अपनी सुविधा के अनुसार निर्धारित तारीखों में किसी भी संबंधित विकास खंड में आयोजित शिविर में शामिल हो सकते हैं।
भर्ती के लिए विकास खंडवार कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। इसके तहत 24 अक्टूबर 2026 को रुपईडीह विकास खंड में शिविर लगाया जाएगा। पंडरीकृपाल विकास खंड में 26 और 27 अक्टूबर को भर्ती होगी। वहीं, झंझरी विकास खंड में 28 और 29 अक्टूबर को अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिलेगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे निर्धारित तारीख और समय पर शिविर में पहुंचें। इससे उन्हें भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने में सुविधा होगी।
भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी का कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। इसके अलावा आवेदक की उम्र 19 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अभ्यर्थी की न्यूनतम लंबाई 167.5 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है। भर्ती शिविर में ही चयनित अभ्यर्थियों का ऑनलाइन पंजीकरण किया जाएगा। इसके लिए 350 रुपये ऑनलाइन पंजीकरण शुल्क निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थियों को सलाह है कि शुल्क जमा करने से पहले भर्ती की शर्तों, कंपनी की पहचान और भुगतान की आधिकारिक प्रक्रिया की पुष्टि कर लें।
भर्ती संबंधी जानकारी के अनुसार, पद और निर्धारित शर्तों के आधार पर चयनित युवाओं को 16,000 से 30,000 रुपये प्रतिमाह तक वेतन मिल सकता है। ड्यूटी का समय प्रतिदिन आठ घंटे और महीने में 26 दिन बताया गया है। जानकारी में 60 वर्ष की आयु तक सेवा का भी उल्लेख है।
चयनित अभ्यर्थियों की तैनाती लखनऊ मेट्रो, सचिवालय, कंपनी मॉल, अयोध्या धाम, हनुमानगढ़ सहित अन्य प्रतिष्ठानों में की जा सकती है। कंपनी की जरूरत के अनुसार उत्तर प्रदेश या दूसरे राज्यों में भी ड्यूटी मिल सकती है।
भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी मोबाइल नंबर 9236915649 और 7348142910 पर संपर्क कर सकते हैं। जिला विकास अधिकारी ने युवाओं से निर्धारित तिथियों पर भर्ती शिविर में पहुंचने की अपील की है।
ध्यान दें: आवेदन करने से पहले वेतन, तैनाती, सेवा की शर्तों और पंजीकरण शुल्क की पुष्टि संबंधित भर्ती अधिकारियों से जरूर कर लें।
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