‘उमर खालिद को मिलनी चाहिए जमानत’: सपा सांसद रामशीरोमनी वर्मा ने न्याय प्रक्रिया पर रखी अपनी बात

SP MP Ram Shiromani Verma Umar Khalid Statement: उमर खालिद की बेल पर समाजवादी पार्टी के MP राम शिरोमणि वर्मा की प्रतिक्रिया सामने आई है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से शिरोमणि वर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उमर को बेल मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जहां तक कानून की बात है, यह कोर्ट का मामला है और कोर्ट सबूतों के आधार पर बेल देता है। उसके वकील कोर्ट के सामने अपनी दलीलें पेश करेंगे और उसकी बेल पर फैसला भी सबूतों के आधार पर होगा।