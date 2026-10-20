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‘उमर खालिद को मिलनी चाहिए जमानत’: सपा सांसद रामशीरोमनी वर्मा ने न्याय प्रक्रिया पर रखी अपनी बात

Samajwadi Party MP on Umar Khalid: उमर खालिद की बेल पर समाजवादी पार्टी के MP राम शिरोमणि वर्मा ने कहा कि उसे बेल मिलनी चाहिए। जहां तक ​​कानून की बात है, यह कोर्ट का मामला है, और कोर्ट सबूतों के आधार पर बेल देता है।
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गोंडा

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Shaitan Prajapat

Oct 20, 2026

Umar Khalid

उमर खालिद फोटो आईएएनएस

SP MP Ram Shiromani Verma Umar Khalid Statement: उमर खालिद की बेल पर समाजवादी पार्टी के MP राम शिरोमणि वर्मा की प्रतिक्रिया सामने आई है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से शिरोमणि वर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उमर को बेल मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जहां तक कानून की बात है, यह कोर्ट का मामला है और कोर्ट सबूतों के आधार पर बेल देता है। उसके वकील कोर्ट के सामने अपनी दलीलें पेश करेंगे और उसकी बेल पर फैसला भी सबूतों के आधार पर होगा।

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Updated on:

20 Oct 2026 04:08 pm

Published on:

20 Oct 2026 04:08 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / ‘उमर खालिद को मिलनी चाहिए जमानत’: सपा सांसद रामशीरोमनी वर्मा ने न्याय प्रक्रिया पर रखी अपनी बात

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