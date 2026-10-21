Gonda News: किसान हरियाणा में सीखेंगे खेती के नए तरीके, इन 3 संस्थानों में मिलेगा प्रशिक्षण

इस शैक्षिक भ्रमण का मकसद किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों और वैज्ञानिक खेती के तरीकों से जोड़ना है। प्रशिक्षण के दौरान मिलने वाली जानकारी से किसान अपनी खेती में नए प्रयोग कर सकेंगे। साथ ही, उन्हें फसल उत्पादन और प्राकृतिक खेती के बारे में अपनी समझ बढ़ाने का अवसर मिलेगा। डेयरी विकास से जुड़ी जानकारी किसानों के लिए अतिरिक्त आमदनी के विकल्प तलाशने में भी उपयोगी हो सकती है। प्रशिक्षण से मिली सीख को अपने खेतों में अपनाकर किसान खेती को बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास कर सकेंगे। कृषि विभाग की इस पहल से किसानों को कृषि और उससे जुड़े दूसरे क्षेत्रों में हो रहे नए प्रयोगों की जानकारी मिलेगी। इस अवसर पर उपनिदेशक कृषि संतोष कुमार द्विवेदी सहित संबंधित अधिकारी और भ्रमण पर जाने वाले किसान मौजूद रहे।