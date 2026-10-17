Gonda News: वोटर लिस्ट को लेकर एक्टिव हुईं डीएम प्रियंका निरंजन, 5 बूथों का किया निरीक्षण मचा हड़कंप

बूथों का निरीक्षण करती डीएम प्रियंका निरंजन फोटो सोर्स विभाग
Gonda News: गोंडा में मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से छूटे लोगों और पहली बार वोट डालने वाले युवाओं के लिए विशेष अभियान चलाया गया। 17 अक्टूबर को जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने पांच मतदेय स्थलों का निरीक्षण कर पुनरीक्षण कार्य की स्थिति देखी। इस दौरान उन्होंने सदर तहसील के हारीपुर और करनैलगंज तहसील के बालपुर में चल रहे निर्वाचन संबंधी कार्यों का जायजा लिया।
गोंडा में मतदाता सूची को सही और अपडेट करने के लिए निर्वाचन विभाग की ओर से विशेष अभियान चलाया गया। इसका उद्देश्य ऐसे पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल करना है। जिनका नाम अभी तक दर्ज नहीं हो पाया है। पहली बार मतदान करने के योग्य हो रहे युवाओं के नाम जोड़ने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
17 अक्टूबर 2026 को चलाए गए विशेष अभियान के दौरान जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने जिले के पांच मतदेय स्थलों का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां पहुंचकर मतदाता सूची के पुनरीक्षण से जुड़े कार्यों की जानकारी ली और अभियान की स्थिति देखी। जिलाधिकारी ने सदर तहसील के अंतर्गत पीएम श्री कम्पोजिट विद्यालय, हारीपुर स्थित बूथ का निरीक्षण किया। इसके अलावा करनैलगंज तहसील के पूर्व माध्यमिक विद्यालय, बालपुर प्रथम में बनाए गए चार मतदेय स्थलों का भी जायजा लिया। इस तरह उन्होंने कुल पांच मतदेय स्थलों पर पहुंचकर निर्वाचन संबंधी गतिविधियों को देखा।
निर्वाचक नामावलियों के निरंतर पुनरीक्षण-2026 कार्यक्रम के तहत पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करने की प्रक्रिया चल रही है। इसमें उन लोगों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जो पात्र होने के बावजूद अभी तक मतदाता के रूप में पंजीकरण नहीं करा सके हैं। खास तौर पर पहली बार मतदान करने वाले युवाओं को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए जागरूक करना अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे युवा समय पर अपना पंजीकरण करा सकेंगे और आगामी चुनावों में मतदान के योग्य मतदाताओं के रूप में शामिल हो सकेंगे।
मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के बाद ही कोई व्यक्ति संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए पात्र नागरिकों के लिए जरूरी है कि वे अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज होने की जानकारी रखें। निर्वाचक नामावली का शुद्ध और अपडेट होना निष्पक्ष चुनाव के लिए जरूरी माना जाता है। इसमें पात्र लोगों के नाम शामिल होने से अधिक से अधिक नागरिकों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिलता है। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन का निरीक्षण इसी पुनरीक्षण अभियान की निगरानी का हिस्सा रहा। विशेष अभियान के जरिए यह प्रयास किया जा रहा है। कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे।
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