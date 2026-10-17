Gonda News: वोटर लिस्ट को लेकर एक्टिव हुईं डीएम प्रियंका निरंजन, 5 बूथों का किया निरीक्षण मचा हड़कंप

मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के बाद ही कोई व्यक्ति संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए पात्र नागरिकों के लिए जरूरी है कि वे अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज होने की जानकारी रखें। निर्वाचक नामावली का शुद्ध और अपडेट होना निष्पक्ष चुनाव के लिए जरूरी माना जाता है। इसमें पात्र लोगों के नाम शामिल होने से अधिक से अधिक नागरिकों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिलता है। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन का निरीक्षण इसी पुनरीक्षण अभियान की निगरानी का हिस्सा रहा। विशेष अभियान के जरिए यह प्रयास किया जा रहा है। कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे।