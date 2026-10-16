‘हिंदू होने का दिखावा करते हैं’ BJP विधायक विनय द्विवेदी का आरोप, बोले- रामजी लाल सुमन नवरात्रि में कर रहे मांसाहारी पार्टी

Ramji Lal Suman Non Veg Video: उत्तर प्रदेश के गोंडा में भाजपा विधायक विनय द्विवेदी ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामजी लाल सुमन पर नवरात्रि के दौरान मांसाहारी पार्टी आयोजित करने का आरोप लगाया। उन्होंने इसे सपा की मानसिकता से जोड़ते हुए कहा कि रामजी लाल सुमन झूठे दावे करते हैं और हिंदू होने का दिखावा करते हैं, जबकि उनके दिल और दिमाग कहीं और हैं। विनय द्विवेदी ने उनके सार्वजनिक रूप से शारीरिक संबंध बनाने का नारा लगाने का भी जिक्र किया। इसके साथ ही उन्होंने अयोध्या में कांग्रेस के सम्मेलन के दौरान मछली पार्टी आयोजित किए जाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पर भी निशाना साधा।