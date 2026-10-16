16 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

गोंडा

‘हिंदू होने का दिखावा करते हैं’ BJP विधायक विनय द्विवेदी का आरोप, बोले- रामजी लाल सुमन नवरात्रि में कर रहे मांसाहारी पार्टी

Uttar Pradesh News: गोंडा में भाजपा विधायक विनय द्विवेदी ने सपा नेता रामजी लाल सुमन पर नवरात्रि में मांसाहारी पार्टी आयोजित करने का आरोप लगाया। उन्होंने हिंदू होने का दिखावा करने की बात कही और अयोध्या में कांग्रेस की मछली पार्टी का भी जिक्र किया।
2 min read
Google source verification

गोंडा

image

Ankit Sai

Oct 16, 2026

UP News

भाजपा विधायक विनय द्विवेदी (Photo IANS)

Ramji Lal Suman Non Veg Video: उत्तर प्रदेश के गोंडा में भाजपा विधायक विनय द्विवेदी ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामजी लाल सुमन पर नवरात्रि के दौरान मांसाहारी पार्टी आयोजित करने का आरोप लगाया। उन्होंने इसे सपा की मानसिकता से जोड़ते हुए कहा कि रामजी लाल सुमन झूठे दावे करते हैं और हिंदू होने का दिखावा करते हैं, जबकि उनके दिल और दिमाग कहीं और हैं। विनय द्विवेदी ने उनके सार्वजनिक रूप से शारीरिक संबंध बनाने का नारा लगाने का भी जिक्र किया। इसके साथ ही उन्होंने अयोध्या में कांग्रेस के सम्मेलन के दौरान मछली पार्टी आयोजित किए जाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पर भी निशाना साधा।

नॉनवेज पार्टी को लेकर मंत्री ने उठाए सवाल

पीलीभीत में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन का नवरात्रि के दौरान नॉनवेज खाने का वीडियो सामने आने के बाद सियासी विवाद शुरू हो गया है। सांसद 13 अक्टूबर को पीलीभीत में आयोजित पीडीए सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे। इसके बाद वह सपा नेता मोहम्मद आरिफ के घर गए, जहां दावत में कुछ नेताओं को चिकन फ्राई और चटनी खाते देखा गया।

वीडियो सामने आने के बाद प्रदेश सरकार के गन्ना विकास एवं चीनी मिल राज्यमंत्री संजय सिंह गंगवार ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने सवाल किया कि जब नवरात्रि के दौरान मांस की दुकानों को बंद रखने की बात कही जा रही है, तो नॉनवेज पार्टी कैसे हुई और मांस कहां से आया? मंत्री ने कहा कि सांसद ही नवरात्रि में नॉनवेज खा रहे हैं, तो कार्यकर्ता से क्या उम्मीद की जाए। उन्होंने इसे सपा की कथनी और करनी में अंतर बताया और जिलाधिकारी को पत्र लिखकर मामले में कार्रवाई की मांग की।

अखिलेश यादव पर भी लगाए आरोप

संजय गंगवार ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर सनातनी होने का दिखावा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने नवरात्रि में नॉनवेज खाया। मंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि सुमन ने हिंदू देवी-देवताओं और ब्राह्मण समाज के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की हैं। उन्होंने कहा कि किसी को भी किसी धर्म के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है।

सपा जिलाध्यक्ष ने भाजपा को घेरा

मंत्री के आरोपों पर सपा जिलाध्यक्ष धर्मेश गंगवार ने पलटवार किया। उन्होंने भाजपा पर दोहरे मानदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता मंदिर में मछली-भात खाते हैं या उत्तर प्रदेश में भाजपा के सहयोगी सावन के दौरान नॉनवेज खाते हैं, तो ऐसे सवाल नहीं उठाए जाते। धर्मेश गंगवार ने सवाल किया कि क्या भाजपा अब यह तय करेगी कि दलित क्या खाएंगे और क्या पिएंगे? उन्होंने कहा कि भाजपा अलग-अलग मामलों में अलग रवैया अपनाती है।

‘अमेरिका से आए तिलचट्टे दिल्ली में फैलारहे हैं अराजकता’, हिमाचल प्रभारी श्रीकांत शर्मा का विपक्ष पर करारा हमला; SIR विवाद पर खोली पोल

ये भी पढ़ें
UP News

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

16 Oct 2026 01:00 pm

Published on:

16 Oct 2026 12:34 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / ‘हिंदू होने का दिखावा करते हैं’ BJP विधायक विनय द्विवेदी का आरोप, बोले- रामजी लाल सुमन नवरात्रि में कर रहे मांसाहारी पार्टी

बड़ी खबरें

View All

गोंडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Gonda News: 55 लाख के 251 मोबाइल बरामद, जिनके फोन खोए थे वे जान लें पुलिस ने कैसे खोज निकाले

Gonda
गोंडा

नेहा बोरा की सोच है भारत में भी वैसे ही हालात बना दिए जाएं जैसे पाकिस्तान में थे: बृजभूषण शरण सिंह

brij bhushan sharan singh
गोंडा

Gonda News: डीएम की बड़ी कार्रवाई, कई अधिकारियों का एक दिन का वेतन रोकने के आदेश, मचा हड़कंप

gonda
गोंडा

Gonda News: महिलाओं को पुलिस की बड़ी सलाह, मोबाइल पर ये गलती पड़ सकती भारी

Gonda
गोंडा

Gonda News: पुलिस को मिलेंगी 3 बड़ी सुविधाएं, बनेगा साइबर थाना, 12 मंजिला बैरक में रहेंगे 200 पुलिसकर्मी

Gonda
गोंडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.