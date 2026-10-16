‘सत्ता परिवर्तन संसद नहीं, सड़क के रास्ते चाहते हैं राहुल गांधी?’ राजनाथ सिंह बोले- बांग्लादेश की तर्ज पर सरकार बदलना चाहता है विपक्ष

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में हाल के दिनों में हुए प्रदर्शनों के जरिए युवाओं को भटकाया जा रहा है। विपक्ष बांग्लादेश की तर्ज पर भारत में भी जबरन सरकार बदलना चाहता है। राजनाथ ने कहा कि विपक्ष का मकसद चुनाव सुधार नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करना और किसी भी तरह सत्ता हासिल करना है। उन्होंने राहुल गांधी से जनमत का सम्मान करने और अपनी भूमिका पर विचार करने की अपील भी की।