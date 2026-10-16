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‘सत्ता परिवर्तन संसद नहीं, सड़क के रास्ते चाहते हैं राहुल गांधी?’ राजनाथ सिंह बोले- बांग्लादेश की तर्ज पर सरकार बदलना चाहता है विपक्ष

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष बांग्लादेश की तर्ज पर सरकार बदलना चाहता है। राजनाथ ने कहा कि सत्ता परिवर्तन संसद के रास्ते होना चाहिए, सड़क के रास्ते नहीं।
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लखनऊ

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Ankit Sai

Oct 16, 2026

Pakistan Terrorism

राजनाथ सिंह का पाकिस्तान को सीधा संदेश (फोटो सोर्स- ANI)

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में हाल के दिनों में हुए प्रदर्शनों के जरिए युवाओं को भटकाया जा रहा है। विपक्ष बांग्लादेश की तर्ज पर भारत में भी जबरन सरकार बदलना चाहता है। राजनाथ ने कहा कि विपक्ष का मकसद चुनाव सुधार नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करना और किसी भी तरह सत्ता हासिल करना है। उन्होंने राहुल गांधी से जनमत का सम्मान करने और अपनी भूमिका पर विचार करने की अपील भी की।

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Updated on:

16 Oct 2026 11:14 am

Published on:

16 Oct 2026 11:07 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘सत्ता परिवर्तन संसद नहीं, सड़क के रास्ते चाहते हैं राहुल गांधी?’ राजनाथ सिंह बोले- बांग्लादेश की तर्ज पर सरकार बदलना चाहता है विपक्ष

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