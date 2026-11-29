गांवों में पानी की किल्लत पर लगेगी लगाम (फोटो सोर्स :file photo जल शक्ति विभाग )
UP Water Supply: उत्तर प्रदेश के गांवों में लोगों को साफ और नियमित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सरकार अब आधुनिक तकनीक का सहारा ले रही है। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण पेयजल योजनाओं को SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) और Automation सिस्टम से जोड़ा जा रहा है। इसके जरिए अब अधिकारियों को गांवों में पानी की टंकियों का जलस्तर, पंपों की स्थिति, पाइपलाइन में पानी का प्रवाह और भूजल स्तर जैसी जरूरी जानकारियां ऑनलाइन मिल सकेंगी। विभागीय आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश में करीब 13,700 पेयजल योजनाओं में ऑटोमेशन का काम पूरा हो चुका है। इस व्यवस्था से पेयजल योजनाओं की निगरानी आसान होने के साथ तकनीकी खराबियों का समय रहते पता लगाने में भी मदद मिलेगी।
अब तक ग्रामीण इलाकों में पेयजल योजनाओं की स्थिति जानने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को कई बार मौके पर जाना पड़ता था। लेकिन SCADA सिस्टम लागू होने के बाद कई जरूरी जानकारियां सीधे Control Room या कार्यालय में उपलब्ध हो सकेंगी। इस तकनीक में लगाए गए सेंसर और उपकरण टंकियों में पानी का स्तर, पंपों के चलने या बंद होने और पाइपलाइन में पानी के दबाव व प्रवाह से जुड़े आंकड़े भेजते हैं। इससे अधिकारियों को पता चल सकेगा कि किस गांव में पानी की आपूर्ति सामान्य है और कहां परेशानी आ रही है।
अगर किसी पंप में खराबी आती है या टंकी का जलस्तर अचानक कम होने लगता है तो इसकी जानकारी समय रहते मिल सकती है। इससे संबंधित कर्मचारियों को तुरंत मौके पर भेजकर समस्या ठीक कराने में मदद मिलेगी। इसका फायदा यह होगा कि पानी की सप्लाई लंबे समय तक बाधित होने की आशंका कम की जा सकेगी।
SCADA और Automation सिस्टम से सिर्फ पानी की निगरानी ही नहीं होगी, बल्कि पंपों के संचालन पर भी नजर रखी जा सकेगी। किस पंप ने कितने घंटे काम किया और बिजली की कितनी खपत हुई, इसका Record भी तैयार किया जा सकेगा। जहां जरूरत के मुताबिक VFD जैसी तकनीक उपलब्ध होगी, वहां पानी की मांग के अनुसार पंपों का संचालन करके बिजली बचाने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा पंपों की कार्यशीलता का रिकॉर्ड मिलने से उनकी समय पर मरम्मत और Maintenance की योजना बनाना आसान होगा। छोटी तकनीकी खराबी को समय रहते ठीक करने से बड़ी समस्या और अतिरिक्त खर्च से बचा जा सकता है।
ग्रामीण परिवारों तक सुरक्षित पेयजल पहुंचाना जल जीवन मिशन का अहम उद्देश्य है। इसके लिए योजनाओं में जरूरत के अनुसार सेंसर लगाकर पानी की गुणवत्ता से जुड़े कुछ मानकों की निगरानी भी की जा सकती है। इनमें Chlorine और Turbidity जैसे मानक शामिल हैं। इससे पानी की गुणवत्ता में किसी तरह की गड़बड़ी सामने आने पर जरूरी कदम उठाने में मदद मिलेगी। हालांकि, सुरक्षित पानी सुनिश्चित करने के लिए Laboratory Testing और तय मानकों के अनुसार पानी के नमूनों की जांच भी जरूरी रहेगी।
प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत कुल 36,374 पेयजल योजनाओं में SCADA/Automation सिस्टम लगाने का प्रस्ताव है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार, संचालित एवं अनुरक्षित और Trial Run वाली करीब 13,700 योजनाओं में ऑटोमेशन का काम पूरा हो चुका है। इसके साथ ही पुरानी जल निगम की योजनाओं में भी इस तकनीक को लागू किया जा रहा है। विंध्य और बुंदेलखंड क्षेत्र की पुरानी पेयजल योजनाओं को भी आधुनिक निगरानी व्यवस्था से जोड़ने का काम चल रहा है।
प्रदेश में ग्रामीण परिवारों तक नल से पानी पहुंचाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। उपलब्ध विभागीय आंकड़ों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के 63,625 गांवों में नियमित जलापूर्ति हो रही है। सरकार का जोर केवल घरों तक नल कनेक्शन पहुंचाने पर नहीं, बल्कि योजनाओं को लंबे समय तक सुचारू रूप से चलाने पर भी है। ऑनलाइन निगरानी से पानी की आपूर्ति, शिकायतों के निस्तारण और रखरखाव की व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।
जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक परिवार तक स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। जल जीवन मिशन में सरकार का प्रयास केवल घर-घर नल कनेक्शन देने तक सीमित नहीं है, बल्कि पेयजल योजनाओं का सुचारू संचालन और लंबे समय तक उनका रखरखाव भी प्राथमिकता है।
उन्होंने कहा कि SCADA/Automation जैसी आधुनिक तकनीक से पेयजल योजनाओं की निगरानी अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी। सरकार का लक्ष्य है कि तकनीक का बेहतर इस्तेमाल करके जलापूर्ति से जुड़ी समस्याओं का समय पर समाधान किया जाए, जिससे ग्रामीण परिवारों को नियमित पेयजल सुविधा मिलती रहे। इस तरह उत्तर प्रदेश में पेयजल योजनाओं को डिजिटल निगरानी से जोड़ने की पहल ग्रामीण जलापूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम साबित हो सकती है।
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