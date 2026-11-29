UP Water Supply: उत्तर प्रदेश के गांवों में लोगों को साफ और नियमित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सरकार अब आधुनिक तकनीक का सहारा ले रही है। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण पेयजल योजनाओं को SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) और Automation सिस्टम से जोड़ा जा रहा है। इसके जरिए अब अधिकारियों को गांवों में पानी की टंकियों का जलस्तर, पंपों की स्थिति, पाइपलाइन में पानी का प्रवाह और भूजल स्तर जैसी जरूरी जानकारियां ऑनलाइन मिल सकेंगी। विभागीय आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश में करीब 13,700 पेयजल योजनाओं में ऑटोमेशन का काम पूरा हो चुका है। इस व्यवस्था से पेयजल योजनाओं की निगरानी आसान होने के साथ तकनीकी खराबियों का समय रहते पता लगाने में भी मदद मिलेगी।