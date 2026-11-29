कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम के काम करने के तरीके पर सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी में फैसले लेने से पहले सांसदों तक से राय नहीं ली जा रही है। उनका कहना है कि कुछ लोग अपनी मर्जी से फैसले कर रहे हैं। इससे पार्टी को नुकसान हो रहा है। राठौर ने कहा कि किसी से राय लिए बिना 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का एलान कर दिया गया। यहां तक कि सासंदों की राय भी जरूरी नहीं समझी गई। बयानबाजी से हम लक्ष्य से दूर हो रहे हैं। यूपी में सबको साथ लेकर, मिलकर निर्णय करना चाहिए। राहुल गांधी के विचारों को जनता तक पहुंचाने के बजाय खुद की तानाशाही चलाने का प्रयास किया जा रहा है।