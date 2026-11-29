Akash Anand Political Strategy: उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले दलित वोट बैंक को लेकर राजनीतिक मुकाबला तेज हो गया है। कभी इस वोट बैंक पर बहुजन समाज पार्टी (बसपा) का मजबूत कब्जा हुआ करता था, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। चंद्रशेखर आजाद की बढ़ती सक्रियता से मायावती के सामने नई चुनौती खड़ी हो रही है। भाजपा, सपा और कांग्रेस भी दलित मतदाताओं को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि मायावती की कम सक्रियता के बीच क्या आकाश आनंद बसपा का पुराना बहुजन वोट बैंक संभाल पाएंगे?