त्रेता युग की परंपरा आज भी कायम, जनकपुर से अयोध्या पहुंचा भगवान राम का तिलक (फोटो सोर्स :file photo अयोध्या धाम )
Lord Ram Tilak: भगवान श्रीराम और माता सीता के पावन रिश्ते की परंपरा को एक बार फिर खास अंदाज में निभाने के लिए नेपाल के जनकपुर धाम से श्रद्धालुओं का एक प्रतिनिधिमंडल अयोध्या पहुंचा है। जनकपुर धाम के मेयर मनोज कुमार शाह के नेतृत्व में आया यह Delegation अपने साथ भगवान श्रीराम के लिए 61 भार, तिलक की सामग्री, मिठाइयां, नए वस्त्र और कई तरह के वैवाहिक उपहार लेकर पहुंचा है। अयोध्या रेलवे स्टेशन पर प्रतिनिधिमंडल का श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान जय श्री राम और जय सियाराम के जयकारों से माहौल भक्तिमय हो गया।
जानकारी के मुताबिक, नेपाल के जनकपुर धाम से आए श्रद्धालु सरयू-कमला एक्सप्रेस ट्रेन के जरिए अयोध्या पहुंचे। इस प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई जनकपुर धाम के मेयर मनोज कुमार शाह कर रहे हैं। श्रद्धालुओं के साथ भगवान श्रीराम के लिए पारंपरिक मिठाइयां, वस्त्र, तिलक की सामग्री और विवाह से जुड़े उपहार भी लाए गए हैं। अयोध्या पहुंचने पर सभी का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया।
जनकपुर धाम से आए प्रतिनिधिमंडल की ओर से आज अयोध्या में भगवान श्रीराम का तिलकोत्सव पूरे विधि-विधान और धार्मिक परंपराओं के साथ मनाया जाएगा। इसके साथ ही जनकपुर से आए प्रतिनिधि अयोध्यावासियों और श्री राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों को विवाह का निमंत्रण भी सौंपेंगे। इस आयोजन को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जनकपुर को माता सीता की जन्मस्थली और अयोध्या को भगवान श्री राम की नगरी माना जाता है।
अयोध्या और जनकपुर के बीच भगवान श्रीराम और माता सीता के विवाह से जुड़ा गहरा धार्मिक और सांस्कृतिक रिश्ता है। इसी रिश्ते को दोनों जगहों के श्रद्धालु आज भी पूरी श्रद्धा के साथ निभाते आ रहे हैं। तिलक और विवाह के निमंत्रण की यह परंपरा दोनों धामों के बीच आपसी प्रेम, आस्था और सांस्कृतिक जुड़ाव का प्रतीक है। सरयू-कमला एक्सप्रेस ट्रेन के जरिए दोनों धार्मिक स्थलों के बीच यात्रा आसान होने से श्रद्धालुओं को भी काफी सुविधा मिल रही है। जनकपुर से अयोध्या पहुंचे इस प्रतिनिधिमंडल के आगमन से रामनगरी में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिल रहा है।
बड़ी खबरेंView All
अयोध्या
उत्तर प्रदेश