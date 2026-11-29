Lord Ram Tilak: भगवान श्रीराम और माता सीता के पावन रिश्ते की परंपरा को एक बार फिर खास अंदाज में निभाने के लिए नेपाल के जनकपुर धाम से श्रद्धालुओं का एक प्रतिनिधिमंडल अयोध्या पहुंचा है। जनकपुर धाम के मेयर मनोज कुमार शाह के नेतृत्व में आया यह Delegation अपने साथ भगवान श्रीराम के लिए 61 भार, तिलक की सामग्री, मिठाइयां, नए वस्त्र और कई तरह के वैवाहिक उपहार लेकर पहुंचा है। अयोध्या रेलवे स्टेशन पर प्रतिनिधिमंडल का श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान जय श्री राम और जय सियाराम के जयकारों से माहौल भक्तिमय हो गया।