Ayodhya Police 186 Sub Inspectors Transfer: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले अयोध्या पुलिस विभाग में तबादलों का दौर लगातार जारी है। जिले में सीओ और इंस्पेक्टरों के कार्यक्षेत्र बदलने के बाद अब 186 उपनिरीक्षकों यानी दरोगाओं का तबादला किया गया है। SSP डॉ. गौरव ग्रोवर ने सभी स्थानांतरित दरोगाओं को अपनी नई तैनाती स्थल पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं। इस प्रशासनिक फेरबदल में जिले के लगभग सभी प्रमुख थानों और चौकियों पर तैनात दरोगाओं को इधर से उधर किया गया है।