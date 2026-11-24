अयोध्या में 186 सब इंस्पेक्टरों के तबादले (PC: uppolice/ Official Website)
Ayodhya Police 186 Sub Inspectors Transfer: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले अयोध्या पुलिस विभाग में तबादलों का दौर लगातार जारी है। जिले में सीओ और इंस्पेक्टरों के कार्यक्षेत्र बदलने के बाद अब 186 उपनिरीक्षकों यानी दरोगाओं का तबादला किया गया है। SSP डॉ. गौरव ग्रोवर ने सभी स्थानांतरित दरोगाओं को अपनी नई तैनाती स्थल पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं। इस प्रशासनिक फेरबदल में जिले के लगभग सभी प्रमुख थानों और चौकियों पर तैनात दरोगाओं को इधर से उधर किया गया है।
इस सूची के अनुसार आसिफ जमाल को कोतवाली नगर से इनायतनगर, रामसुख यादव को रौनाही, राम शंकर को सिविल कोर्ट चौकी से बीकापुर और राजेन्द्र प्रसाद यादव को सिविल कोर्ट चौकी से तारुन भेजा गया है। इसके अलावा अनिल कुमार दीक्षित व अनिल कुमार त्रिपाठी को इनायतनगर, प्रदीप कुमार वैश्य को हैदरगंज, शत्रुघ्न कुमार राय को कुमारगंज, राजेन्द्र प्रसाद अवस्थी को खंडासा और राम प्रसाद को रुदौली में नई तैनाती दी गई है।
अमर सिंह को मवई, अरुण कुमार अननहोत्री, पूजा राज और नयना को गोसाईगंज, संदीप कुमार को बीकापुर, लाल बिहारी यादव और सरोजनी कनौजिया को रौनाही तथा अशोक कुमार और चन्द्रशेखर यादव को हैदरगंज भेजा गया है।
वहीं सतीश चन्द्र पाण्डेय और आशू प्रताप सिंह को कैंट से रुदौली, संजय सरोज और प्रशान्त मिश्रा को बाबा बाजार, मनीष कुमार को खंडासा और रवीन्द्र कुमार को पटरंगा भेजा गया है। महिला थाने से सोनी को रौनाही, कुमारी प्रिया को बीकापुर और श्वेता राठौर को इनायतनगर में तैनात किया गया है।
कोतवाली अयोध्या से शैलेन्द्र कुमार को तारुन, उदयवीर सिंह व राम मनोहर वर्मा को मवई, कमलेश को खंडासा और किंकर यादव को रुदौली भेजा गया है। इसके साथ ही रामराज सिंह व उपेन्द्रमणि तिवारी को रौनाही, अनूप सिंह को गोसाईगंज, सुधाकर ओझा को बीकापुर तथा उमेश मणि तिवारी व देवेन्द्र सिंह को इनायतनगर भेजा गया है।
राम जन्मभूमि थाने से कपिलदेव यादव को रौनाही, राम नवलास वर्मा व सौरभ सिंह को पटरंगा, शिव कुमार को रुदौली, अवधेश कुमार सिंह को मवई और उत्तम यादव व उमा देवी को इनायतनगर भेजा गया है। इसी थाने से जितेन्द्र कुमार को कुमारगंज, विवेक गुप्ता को गोसाईगंज, शिवानी देवी को बीकापुर और सुरेन्द्र कुमार को तारुन में नई जिम्मेदारी दी गई है।
पूराकलंदर से मो. फरीद खां और राम कुमार को खंडासा, रामराज चौधरी व खुशबू यादव को गोसाईगंज, रामकिशन रावत को कुमारगंज, आलोक श्रीवास्तव को इनायतनगर, बीना देवी को रुदौली और अविनाश त्रिपाठी को मवई भेजा गया है।
रौनाही से आलोक कुमार यादव और सुनीता तिवारी को महाराजगंज, अंकुर चौबे, बालेन्द्र प्रताप सिंह व चन्द्रहास मिश्रा को कोतवाली नगर, अर्जुन कुमार यादव को मवई और दीपक कुमार को राम जन्मभूमि भेजा गया है। साथ ही इन्दूलता सिंह को कोतवाली अयोध्या, सुरभि लता को पूराकलंदर, अलका यादव को हैदरगंज और कृष्ण चन्द यादव को खंडासा तैनात किया गया है।
महाराजगंज से अशोक कुमार वाजपेयी और वैशाली अग्रवाल को कोतवाली नगर, हरिलाल व कमलेश कुमार को पूराकलंदर, आशीष सिंह व आशीष कुमार बिन्द को रौनाही, मोहित कुमार मिश्रा को पटरंगा और स्वाति को इनायतनगर भेजा गया है।
गोसाईगंज से महबूब अली व रामचन्द्र मौर्य को मवई, विनोद कुमार को बाबा बाजार, राघवेन्द्र सिंह व अरुण कुमार को कोतवाली नगर और जितेन्द्र कुमार यादव व गोपाल मौर्य को कैंट भेजा गया है। वहीं अमित कुमार, सुरेन्द्र प्रताप यादव व सोनम कुमारी को कोतवाली अयोध्या तथा शेषनाथ सिंह को पटरंगा स्थानांतरित किया गया है।
बीकापुर से फखरुद्दीन, अनन्त प्रताप सिंह और निशि कुमारी को महाराजगंज भेजा गया है। संदीप कुमार, संतोष कुमार, रजत सिंह और देवेन्द्र यादव को कोतवाली नगर, अनुज कुमार सिंह को कोतवाली अयोध्या, गोविन्द सिंह को राम जन्मभूमि और श्याम सिंह को कैंट में तैनात किया गया है।
तारुन से इन्द्रपाल सिंह व अरुण पटेल को राम जन्मभूमि, मुन्नीलाल चौधरी को इनायतनगर, रितेश सिंह व ऐश्वर्या श्रीवास्तव को कोतवाली अयोध्या, ज्योति यादव को महिला थाना, राम बहाल को पूराकलंदर और विकास कुमार को कोतवाली नगर भेजा गया है। वहीं हैदरगंज से लक्ष्मीकांत तिवारी व राजकुमार साहू को कोतवाली अयोध्या, अवधेश कुमार को कोतवाली नगर और आरुषि पटेल को पूराकलंदर भेजा गया है।
इनायतनगर से दिवाकर पाण्डेय व आकांक्षा प्रजापति को गोसाईगंज, कमलेश को तारुन, रवीन्द्र सिंह व जागृति मौर्य को हैदरगंज और मोनू गुप्ता को महाराजगंज भेजा गया है। इसके अलावा अभिषेक कुमार, देवव्रत लाल यदुवंशी, शैलेन्द्र कुमार, अमर बहादुर सिंह व श्रीनाथ पटेल को राम जन्मभूमि तथा उत्कर्ष श्रीवास्तव, सोनाली गुप्ता व आलोक कुमार सिंह को कोतवाली नगर में नई तैनाती मिली है।
कुमारगंज से शिव कुमार, गौरव कुमार पाण्डेय और अमित कुमार को कैंट तथा ईश्वरचन्द्र कौशल को कोतवाली अयोध्या भेजा गया है। खंडासा से आनंद प्रताप सिंह, रजनेश सिंह, राकेश सिंह, राजेन्द्र प्रसाद, उपेन्द्र प्रसाद उपाध्याय, लालता प्रसाद कनौजिया, चन्द्रभान और संतोष तिवारी को कोतवाली अयोध्या भेजा गया है। वहीं, अब्दुल वहीद खान व हदीश सिंह को पूराकलंदर तथा निधि सिंह को राम जन्मभूमि भेजा गया है।
रुदौली से ऋषिकेश कुमार सिंह व दयाराम को कोतवाली अयोध्या, विजय कुमार सिंह व प्रियंका सिंह को पूराकलंदर, जयसिंह को कैंट, श्यामनारायण यादव को कोतवाली नगर और नैना कुशवाहा को महिला थाना भेजा गया है। मवई से अवधेश यादव, अवधेश कुमार सिंह और दिनेश कुमार सिंह को कोतवाली अयोध्या, मो. इदरीश को रौनाही, शिव सिंह व संगीता को पूराकलंदर तथा आयुषी पाल को बीकापुर भेजा गया है।
पटरंगा से देवेश कुमार तिवारी, मदनपाल, तरुण राज और पूजा भारती को कोतवाली अयोध्या तथा अनूप कुमार शुक्ल को तारुन में तैनात किया गया है। वहीं बाबा बाजार से सुरेश चन्द्र, प्रवीण कुमार त्रिपाठी और संगीता गुप्ता को कोतवाली अयोध्या, सुनील पाल को राम जन्मभूमि तथा करुण कुमार मौर्य को कोतवाली नगर भेजा गया है।
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