करीना कपूर के समर्थन में आए बाबरी मस्जिद मामले के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी, बोले- आयतुल कुर्सी वाला पेंडेंट पहनने में कोई बुराई नहीं

करीना कपूर के कुरान की आयत वाले पेंडेंट विवाद पर इकबाल अंसारी का बयान (PC: IANS)
Iqbal Ansari supports Kareena Kapoor: बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर खान के दीपावली लुक को लेकर इन दिनों विवाद छिड़ा हुआ है। दरअसल, करीना कपूर ने दीपावली पर कुरान की आयत 'आयतुल कुर्सी' लिखा हुआ एक पुराना शाही पेंडेंट पहना था। इसे लेकर कांग्रेस नेता ने उन्हें कानूनी नोटिस भी भेजा है। अब इस पूरे विवाद में बाबरी मस्जिद मामले के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने खुलकर करीना कपूर का समर्थन किया है। उन्होंने साफ कहा है कि, अगर करीना कपूर ने आयतुल कुर्सी लिखा हुआ पेंडेंट पहना है तो इसमें कोई बुराई या हर्ज नहीं है।
इकबाल अंसारी ने कहा कि, "धर्म, आस्था और कानून के साथ-साथ लोगों की भावनाओं का भी पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्होंने दरगाहों पर चादर चढ़ाने की परंपरा का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां लोग बड़ी संख्या में चादरें चढ़ाते हैं और उनका इस्तेमाल भी होता है। इसी तरह अगर किसी कपड़े या पेंडेंट पर आयतुल कुर्सी लिखी है और करीना ने उसे पहना है तो उन्हें इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है।" कानूनी नोटिस भेजे जाने के सवाल पर अंसारी ने कहा कि यह नोटिस भेजने वाले का निजी मामला है लेकिन इस मामले में नोटिस की कोई जरूरत नहीं थी।
आपको बता दें कि, करीना कपूर ने दीपावली के मौके पर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ तस्वीरें साझा की थीं। उनके इस लुक में 30 कैरेट के पन्ने से बने एक पुराने पेंडेंट की सबसे ज्यादा चर्चा हुई जिस पर कुरान की आयत उकेरी हुई थी। करीना की स्टाइलिस्ट रिया कपूर ने इस गहने को भोपाल के शाही परिवार की 200 साल पुरानी विरासत बताया था जो सैफ अली खान के परिवार के जरिए उनके पास पहुंचा है।
करीना की तस्वीरें सामने आने के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता अब्बास हफीज ने उनके इस पेंडेंट पर आपत्ति जताई। उन्होंने 11 नवंबर को करीना कपूर और उनकी स्टाइलिस्ट रिया कपूर को कानूनी नोटिस भेज दिया। हफीज का कहना है कि यह पेंडेंट भोपाल की बेगमात की धार्मिक विरासत से जुड़ा है और इसे आस्था के उद्देश्य से बनवाया गया था न कि फैशन के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए। नोटिस में मांग की गई है कि करीना अपनी तस्वीरें हटाएं और सार्वजनिक रूप से माफी मांगें। हालांकि भोपाल की हिंदू उत्सव समिति और अब इकबाल अंसारी ने इस पूरे विवाद में करीना का समर्थन किया है।
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