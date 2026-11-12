करीना कपूर के समर्थन में आए बाबरी मस्जिद मामले के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी, बोले- आयतुल कुर्सी वाला पेंडेंट पहनने में कोई बुराई नहीं

करीना की तस्वीरें सामने आने के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता अब्बास हफीज ने उनके इस पेंडेंट पर आपत्ति जताई। उन्होंने 11 नवंबर को करीना कपूर और उनकी स्टाइलिस्ट रिया कपूर को कानूनी नोटिस भेज दिया। हफीज का कहना है कि यह पेंडेंट भोपाल की बेगमात की धार्मिक विरासत से जुड़ा है और इसे आस्था के उद्देश्य से बनवाया गया था न कि फैशन के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए। नोटिस में मांग की गई है कि करीना अपनी तस्वीरें हटाएं और सार्वजनिक रूप से माफी मांगें। हालांकि भोपाल की हिंदू उत्सव समिति और अब इकबाल अंसारी ने इस पूरे विवाद में करीना का समर्थन किया है।