Ayodhya Deepotsav Contest: कैनवास से मोबाइल स्क्रीन तक छाएगी नव्य अयोध्या, दीपोत्सव में देशभर की प्रतिभाओं को मौका

पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात ने कहा कि दीपोत्सव-2026 के माध्यम से अयोध्या की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, आध्यात्मिक महत्ता और विकास की नई गाथा को रचनात्मक अभिव्यक्ति के जरिए देश-दुनिया तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। उनके अनुसार, चित्रकला और रील मेकिंग प्रतियोगिताएं जनभागीदारी को बढ़ावा देने के साथ नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने का अवसर भी देंगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि देशभर से भाग लेने वाली प्रतिभाएं अपनी कल्पनाशीलता और नवाचार के जरिए अयोध्या की गौरवशाली परंपराओं तथा दीपोत्सव की भव्यता को व्यापक पहचान दिलाने में योगदान देंगी।