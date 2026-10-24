TechSangam Cyber ​​Crime: दो साइबर थानों से 75 जिलों तक पहुंचा नेटवर्क! टेक्नोलॉजी से न्याय मजबूत करने पर सीएम योगी का जोर

मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि इस तरह के प्रयास भारत को उभरती तकनीकों में आत्मनिर्भर बनाने और नागरिकों के जीवन को अधिक सुरक्षित एवं सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने तकनीकी नवाचार को आत्मनिर्भर भारत की क्षमता और विकसित भारत के संकल्प से जोड़ते हुए कहा कि जनहित, न्याय और युवाओं के भविष्य को केंद्र में रखकर ही तकनीकी विकास को सार्थक बनाया जा सकता है। ‘टेकसंगम 2026’ के माध्यम से उत्तर प्रदेश में साइबर सुरक्षा, फॉरेंसिक विज्ञान, वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी शिक्षा को लेकर संवाद को आगे बढ़ाने की उम्मीद है। इसका व्यापक उद्देश्य तकनीक को नागरिकों की सुरक्षा, प्रभावी न्याय व्यवस्था और युवाओं के लिए नए अवसरों का आधार बनाना है।