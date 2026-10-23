रामायण पाठ से दीपदान तक, 26 अक्टूबर को वाल्मीकि भक्ति में सराबोर होगा यूपी; लालापुर बनेगा मुख्य केंद्र

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर वाल्मीकि जयंती के कार्यक्रमों को जनपद, तहसील और विकासखंड स्तर तक आयोजित करने की योजना बनाई गई है। इसके तहत महर्षि वाल्मीकि से संबंधित स्थलों, मंदिरों और रामायण से जुड़े प्रमुख धार्मिक स्थानों पर विशेष आयोजन होंगे। मंदिरों में दीप जलाए जाएंगे और श्रद्धालुओं की भागीदारी के साथ रामायण पाठ तथा भजन-कीर्तन किए जाएंगे। कार्यक्रमों को व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। आयोजन स्थलों पर साफ-सफाई, पेयजल, ध्वनि व्यवस्था, प्रकाश और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पूजन और हवन के साथ रामायण के विभिन्न प्रसंगों पर आधारित प्रस्तुतियां भी कार्यक्रम का हिस्सा होंगी। लव-कुश प्रसंग के माध्यम से रामायण की कथा और महर्षि वाल्मीकि के साहित्यिक योगदान को प्रस्तुत करने की तैयारी है।