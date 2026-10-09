अखिलेश यादव के राम मंदिर जाने पर अवधेश प्रसाद का बयान, बोले- गृह नगर में बन रहा भव्य मंदिर, परिवार के साथ करेंगे दर्शन

Akhilesh Yadav Ram Mandir Visit: अयोध्या में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के राम मंदिर में दर्शन नहीं करने को लेकर उठ रहे सवालों पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के आत्मविश्वास की वजह जनता का समर्थन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनाव लड़ने की चुनौती देने के पीछे भी यही आत्मविश्वास है। राम मंदिर में दर्शन को लेकर अवधेश प्रसाद ने कहा कि अखिलेश यादव जरूर मंदिर जाएंगे। उनके गृह नगर में भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसके बाद वह अपने परिवार के साथ दर्शन करेंगे। अवधेश प्रसाद ने कहा कि वह भी उनके साथ जाएंगे।