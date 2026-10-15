Gonda News: 55 लाख के 251 मोबाइल बरामद, जिनके फोन खोए थे वे जान लें पुलिस ने कैसे खोज निकाले

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि मोबाइल खोने पर उसकी शिकायत दर्ज कराएं। इसके लिए भारत सरकार के सीईआईआर पोर्टल का इस्तेमाल किया जा सकता है। शिकायत दर्ज कराने के लिए मोबाइल का आईएमईआई नंबर, उपलब्ध होने पर खरीद का बिल और पहचान पत्र साथ रखें। जरूरत पड़ने पर अपने स्थानीय थाने से भी संपर्क करें। पुलिस ने लोगों को संचार साथी ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी है। मोबाइल खोने पर समय से शिकायत दर्ज कराने और जरूरी जानकारी उपलब्ध कराने से उसे खोजने की प्रक्रिया में मदद मिल सकती है। पुलिस के मुताबिक, बरामद मोबाइल उनके वास्तविक मालिकों को सौंपे गए हैं। बाकी खोए मोबाइलों की बरामदगी के लिए भी अभियान जारी रहेगा।