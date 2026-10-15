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Gonda News: 55 लाख के 251 मोबाइल बरामद, जिनके फोन खोए थे वे जान लें पुलिस ने कैसे खोज निकाले

Gonda News: गोंडा पुलिस ने 55.22 लाख रुपये कीमत के 251 खोए मोबाइल फोन बरामद कर उनके मालिकों को सौंप दिए। सीईआईआर पोर्टल पर 1 जुलाई से 13 अक्टूबर तक 603 शिकायतें दर्ज हुई थीं। जानिए किस थाना क्षेत्र से कितने मोबाइल मिले और फोन खोने पर शिकायत कैसे करें।
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गोंडा

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Mahendra Tiwari

Oct 15, 2026

Gonda

पुलिस अधीक्षक और टीम फोटो सोर्स विभाग

Gonda News: गोंडा में मोबाइल खोने के बाद उसे वापस पाने की उम्मीद लगाए लोगों के लिए राहत भरी खबर है। जिले की पुलिस और सर्विलांस टीम ने 251 खोए मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इनकी कीमत करीब 55 लाख 22 हजार रुपये बताई गई है। 15 अक्टूबर को पुलिस अधीक्षक ने मोबाइल उनके असली मालिकों को सौंप दिए। पुलिस के मुताबिक, अभी सैकड़ों शिकायतों में शामिल बाकी मोबाइलों की तलाश जारी है।

गोंडा जिले में मोबाइल फोन खोने की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बड़ी संख्या में फोन बरामद किए हैं। जिले के 17 थानों की पुलिस और सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम ने अभियान चलाकर 251 मोबाइल फोन खोज निकाले। इन सभी मोबाइलों की अनुमानित कीमत 55,22,000 रुपये है। 15 अक्टूबर को पुलिस अधीक्षक ने बरामद मोबाइल उनके असली मालिकों को सौंप दिए।

603 मोबाइल खोने की शिकायतें, 251 फोन मिले

पुलिस के अनुसार, 1 जुलाई 2026 से 13 अक्टूबर 2026 तक सीईआईआर पोर्टल पर जिले में मोबाइल खोने की 603 शिकायतें दर्ज हुई थीं। पुलिस ने इनमें से 251 मोबाइल बरामद कर लिए हैं। बाकी मोबाइल फोन की तलाश के लिए टीमें काम कर रही हैं। बरामद मोबाइलों में एप्पल, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, टेक्नो, रेडमी और वनप्लस जैसी कंपनियों के फोन शामिल हैं। मोबाइल वापस मिलने पर लोगों ने पुलिस का आभार जताया।

नगर कोतवाली क्षेत्र से सबसे ज्यादा 55 मोबाइल बरामद

मोबाइल बरामद करने में नगर कोतवाली पुलिस ने सबसे ज्यादा 55 फोन खोजे। नोडल टीम ने 53 मोबाइल बरामद किए। इसके अलावा कर्नलगंज से 21, खोड़ारे से 16, इटियाथोक से 13 और खरगूपुर, धानेपुर, नवाबगंज, वजीरगंज तथा तरबगंज से 10-10 मोबाइल बरामद किए गए। उमरीबेगमगंज से सात मोबाइल मिले। कटराबाजार, कौड़िया, परसपुर और मोतीगंज से छह-छह, मनकापुर से पांच, छपिया से चार और कोतवाली देहात से तीन मोबाइल बरामद किए गए।

मोबाइल खो जाए तो कहां करें शिकायत?

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि मोबाइल खोने पर उसकी शिकायत दर्ज कराएं। इसके लिए भारत सरकार के सीईआईआर पोर्टल का इस्तेमाल किया जा सकता है। शिकायत दर्ज कराने के लिए मोबाइल का आईएमईआई नंबर, उपलब्ध होने पर खरीद का बिल और पहचान पत्र साथ रखें। जरूरत पड़ने पर अपने स्थानीय थाने से भी संपर्क करें। पुलिस ने लोगों को संचार साथी ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी है। मोबाइल खोने पर समय से शिकायत दर्ज कराने और जरूरी जानकारी उपलब्ध कराने से उसे खोजने की प्रक्रिया में मदद मिल सकती है। पुलिस के मुताबिक, बरामद मोबाइल उनके वास्तविक मालिकों को सौंपे गए हैं। बाकी खोए मोबाइलों की बरामदगी के लिए भी अभियान जारी रहेगा।

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Updated on:

15 Oct 2026 04:12 pm

Published on:

15 Oct 2026 04:12 pm

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