Gonda News: डीएम की बड़ी कार्रवाई, कई अधिकारियों का एक दिन का वेतन रोकने के आदेश, मचा हड़कंप

समीक्षा बैठक में शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही मिलने पर सात ब्लॉकों के खंड विकास अधिकारियों का एक दिन का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए। इनमें इटियाथोक, पंडरी कृपाल, वजीरगंज, रुपईडीह, छपिया, मनकापुर और नवाबगंज शामिल हैं। इसी तरह मुजेहना, बेलसर, पंडरी कृपाल, कटरा बाजार, झंझरी, रुपईडीह और हलधरमऊ के खंड शिक्षा अधिकारियों का भी एक दिन का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए। करनैलगंज, तरबगंज, इटियाथोक, रुपईडीह और परसपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के अधीक्षकों पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। कटरा बाजार और करनैलगंज के बाल विकास परियोजना अधिकारियों (सीडीपीओ) का वेतन रोकने को कहा गया है।

इसके अलावा इटियाथोक, वजीरगंज, रुपईडीह, नवाबगंज, बभनजोत, मनकापुर, छपिया, पंडरी कृपाल और मुजेहना के सहायक विकास अधिकारी पंचायत तथा नगर पंचायत बेलसर के अधिशासी अधिकारी का भी एक दिन का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए।