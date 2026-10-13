Gonda News: शहीद की निशानी बदहाल, दो साल से टूटी पड़ी छतरी; डीएम से लगाई गई गुहार

अरुण सिंह ने जिलाधिकारी को दिए पत्र में बताया कि वर्ष 2010 में आतंकियों से लोहा लेते हुए सुनील तिवारी देश के लिए शहीद हो गए थे। उनकी शहादत को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल 4 जनवरी को कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस दौरान शहीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया जाता है। कार्यक्रम में जिले के अधिकारी भी शामिल होते हैं। उन्होंने पत्र में बताया कि शहीद की प्रतिमा वाले स्थल पर पिछले दो वर्षों से छतरी टूटी पड़ी है। ट्रक की टक्कर से छतरी क्षतिग्रस्त हो गई थी। हादसे में प्रतिमा को भी आंशिक नुकसान पहुंचा था। प्रतिमा की मरम्मत तो करा ली गई, लेकिन छतरी अब तक ठीक नहीं कराई जा सकी है।