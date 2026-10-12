Digital Arrest in Gonda: सीबीआई और पुलिस अधिकारी बनकर ठगे कई लाख, जानिए पूरी इनसाइड स्टोरी

Gonda Digital Arrest Case:गोंडा जिले के मालवीय नगर में एक महिला को डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर 21 लाख 30 हजार 600 रुपये की साइबर ठगी की गई। घटना 10 अक्टूबर की बताई जा रही है। ठगों ने महिला को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसाने का भय दिखाया। शिकायत मिलने के बाद साइबर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने NCRP पोर्टल की मदद से ठगी की पूरी रकम होल्ड करा दी है। गोंडा जिले में साइबर ठगी का एक गंभीर मामला सामने आया है। मालवीय नगर की रहने वाली एक महिला को डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर 21 लाख 30 हजार 600 रुपये ठग लिए गए। ठगों ने महिला को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसाने की धमकी दी थी। इसके बाद महिला से इतनी बड़ी रकम ट्रांसफर करा ली गई।