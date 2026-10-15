नेहा बोरा की सोच है भारत में भी वैसे ही हालात बना दिए जाएं जैसे पाकिस्तान में थे: बृजभूषण शरण सिंह

पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह (फोटो सोर्स- ANI)
Brij Bhushan Sharan Singh Latest Statement: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता बृज भूषण शरण सिंह ने नेहा बोरा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि कुछ ताकतें भारत में पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे हालात पैदा करना चाहती हैं। उन्होंने दावा किया कि भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत और वैश्विक प्रभाव से कुछ विदेशी ताकतें खुश नहीं हैं और उनके इशारे पर देश में अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है।
बृज भूषण शरण सिंह ने कहा कि देश में सरकार को गिराना संभव नहीं होने के कारण कुछ लोगों का मकसद देश को अस्थिर करना है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके लिए अलग-अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं और इसके पीछे एक साजिश काम कर रही है।
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