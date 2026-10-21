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कौन हैं BJP विधायक बृजभूषण राजपूत? 200 हथियारों और 151 तलवारों के पूजन का वीडियो हो रहा वायरल

About BJP MLA Brijbhushan Rajput: महोबा की चरखारी सीट से भाजपा विधायक बृजभूषण राजपूत ने विजयदशमी पर करीब 200 हथियारों और 151 तलवारों की शस्त्र पूजा की। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानिए कौन हैं बृजभूषण राजपूत और कैसा रहा है उनका राजनीतिक सफर।
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महोबा

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Harshul Mehra

Oct 21, 2026

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जानिए, BJP विधायक बृजभूषण राजपूत के बारे में। फोटो-X वीडियो ग्रैब (@gaurav1307kumar)

About BJP MLA Brijbhushan Rajput: यूपी के महोबा की चरखारी विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक बृजभूषण राजपूतविजयदशमी पर शस्त्र पूजा करने को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने अपने आवास पर आयोजित कार्यक्रम में करीब 200 हथियारों और 151 तलवारों का पूजन किया। इनमें पिस्तौल, रिवॉल्वर, बंदूक और राइफल शामिल थीं। शस्त्र पूजा का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आपको बताते हैं विधायक बृजभूषण राजपूत और उनके राजनीतिक सफर के बारे में।

कौन हैं बृजभूषण राजपूत?

उत्तर प्रदेश विधानसभा की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, बृजभूषण राजपूत महोबा जिले की चरखारी विधानसभा सीट से भाजपा विधायक हैं। उनका जन्म 28 मई 1982 को जालौन जिले के उरई में हुआ था। वह एक राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके पिता गंगा चरण राजपूत लोकसभा सांसद के रूप में तीन बार, 1989, 1996 और 1998 में निर्वाचित हुए थे। इसके अलावा, वह वर्ष 2009 में राज्यसभा के सदस्य भी रहे। बृजभूषण राजपूत ने स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। उनके पास ऑस्ट्रेलिया की मदर टेरेसा यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि भी है। उनके व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो उनका विवाह 9 मई 2005 को कनक लोधी से हुआ था। उनके दो बेटे हैं।

कैसा रहा बृजभूषण राजपूत का राजनीतिक सफर?

बृजभूषण राजपूत का राजनीतिक सफर सक्रिय रहा है। वह वर्ष 2017 में पहली बार उत्तर प्रदेश की 17वीं विधानसभा के सदस्य चुने गए थे। इस दौरान उन्होंने विधान पुस्तकालय परामर्शदात्री समिति के सदस्य के रूप में भी काम किया। इसके बाद मार्च 2022 में वह लगातार दूसरी बार 18वीं विधानसभा के लिए चरखारी से विधायक निर्वाचित हुए। राजनीति के अलावा वह कृषि और व्यापार से भी जुड़े हैं। उनका मुख्य आवास महोबा के चरखारी स्थित 'ओल्ड पैलेस' में है।

बुंदेलखंड के मुद्दों पर भी रहे हैं सक्रिय

बृजभूषण राजपूत बुंदेलखंड से जुड़े मुद्दों को लेकर भी मुखर रहे हैं। वर्ष 2011 से वह 'बुंदेलखंड अधिकार क्षेत्र' के सेना प्रमुख के रूप में राजनीतिक आंदोलनों में सक्रिय रहे हैं। इस दौरान उन्हें लखनऊ में 18 दिनों तक बंदी भी रहना पड़ा था।

सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल

बता दें कि विजयदशमी पर शस्त्र पूजा की परंपरा के तहत भाजपा विधायक ने अपने आवास पर शस्त्र पूजा का आयोजन किया। कार्यक्रम में मां दुर्गा और भगवान श्रीराम की प्रतिमाओं के सामने हथियारों को सजाकर विधि-विधान से पूजा की गई। इस दौरान विधायक के समर्थक भी मौजूद रहे।

200 हथियारों और 151 तलवारों का पूजन

भाजपा विधायक बृजभूषण राजपूत ने विजयदशमी के अवसर पर अपने आवास पर शस्त्र पूजा का आयोजन किया। इस दौरान करीब 200 हथियार और 151 तलवारें पूजा के लिए रखी गई थीं। इनमें पिस्तौल, रिवॉल्वर, बंदूक और राइफल जैसे हथियार शामिल थे। सभी हथियारों को मां दुर्गा और भगवान श्रीराम की प्रतिमाओं के सामने कतार में सजाया गया। इसके बाद पूरे विधि-विधान से शस्त्र पूजन किया गया। इस आयोजन का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

तिलक, रक्षा सूत्र और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा

शस्त्र पूजा के दौरान विधायक बृजभूषण राजपूत ने हथियारों और तलवारों पर तिलक लगाया। इसके बाद उन्होंने उन पर रक्षा सूत्र बांधा। मां दुर्गा और भगवान श्रीराम के चित्रों के सामने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा संपन्न हुई। कार्यक्रम के दौरान भाजपा विधायक खुद हथियारों और तलवारों की गिनती करते हुए भी नजर आए। उन्होंने एक-एक करके हथियारों को गिना। इस आयोजन में कुलपहाड़ नगर पंचायत के अध्यक्ष वैभव अरजरिया समेत करीब 100 समर्थक शामिल हुए। पूजा के दौरान समर्थकों ने 'जय श्रीराम' और 'हर-हर महादेव' के नारे भी लगाए।

2027 के लिए भाजपा विधायक ने लिया संकल्प

बृजभूषण राजपूत की शस्त्र पूजा का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस आयोजन को लेकर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कार्यक्रम के दौरान भाजपा विधायक ने वर्ष 2027 के लिए भी संकल्प व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे।

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Updated on:

21 Oct 2026 10:47 am

Published on:

21 Oct 2026 10:47 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Mahoba / कौन हैं BJP विधायक बृजभूषण राजपूत? 200 हथियारों और 151 तलवारों के पूजन का वीडियो हो रहा वायरल

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