कौन हैं BJP विधायक बृजभूषण राजपूत? 200 हथियारों और 151 तलवारों के पूजन का वीडियो हो रहा वायरल

उत्तर प्रदेश विधानसभा की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, बृजभूषण राजपूत महोबा जिले की चरखारी विधानसभा सीट से भाजपा विधायक हैं। उनका जन्म 28 मई 1982 को जालौन जिले के उरई में हुआ था। वह एक राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके पिता गंगा चरण राजपूत लोकसभा सांसद के रूप में तीन बार, 1989, 1996 और 1998 में निर्वाचित हुए थे। इसके अलावा, वह वर्ष 2009 में राज्यसभा के सदस्य भी रहे। बृजभूषण राजपूत ने स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। उनके पास ऑस्ट्रेलिया की मदर टेरेसा यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि भी है। उनके व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो उनका विवाह 9 मई 2005 को कनक लोधी से हुआ था। उनके दो बेटे हैं।