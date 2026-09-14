महोबा में पैरोल पर आए उम्रकैदी ने पत्नी को त्रिशूल से गोदा, आरोपी खाने में जहर देने का करता था शक

आरोपी कल्लन रैकवार का आपराधिक इतिहास भी रहा है। वह मध्य प्रदेश की सतना जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा था। साल 2014 में उसने मध्य प्रदेश के नौगांव में अपनी 10 महीने की नातिन को पत्थर से पटककर मार डाला था। इसी जघन्य अपराध में कोर्ट ने साल 2017 में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। कल्लन हर 3 महीने में पैरोल पर अपने घर आता था और इस बार वह 1 सितंबर को 14 दिन की पैरोल पर घर आया था जिसके बाद उसने इस वीभत्स घटना को अंजाम दिया। आरोपी ने वारदात के बाद भागने की कोशिश नहीं की बल्कि वह 3 घंटे तक शव के पास ही बैठा रहा।