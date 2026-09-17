Mahoba News: 90 दिन में नौकरी का वादा, 4.68 लाख लिए और 6 महीने तक टरकाता रहा, पैसे मांगे तो कर दी हाथापाई

महेंद्र का आरोप है कि करीब एक महीने बाद सौरभ ने दोबारा नौकरी लगवाने की बात कही। इसके बाद उन्होंने अपनी पुत्री प्रीति, छाया और भतीजी अंबे के लिए उससे बात की। आरोप है कि तीनों की नौकरी लगवाने के नाम पर उसने 2.37 लाख रुपये लिए। इसके अलावा अन्य लोगों से भी रुपये लिए गए। पीड़ित के मुताबिक, कुल मिलाकर करीब 4.68 लाख रुपये लिए गए। युवक ने कथित तौर पर सभी को भरोसा दिलाया था कि 90 दिन के भीतर ज्वाइनिंग हो जाएगी और एक महीने की ट्रेनिंग चरखारी में कराई जाएगी। लेकिन समय बीतता गया और छह महीने बाद भी नियुक्ति नहीं हुई।