26 अक्टूबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

गोंडा

Gonda News: पहले शराब की दुकान, फिर दो घरों में चोरी, पकड़े गए आरोपी ने पुलिस को बताई पूरी कहानी

Gonda News: गोंडा के मोतीगंज थाना क्षेत्र में शराब की दुकान और दो घरों में हुई चोरी की तीन घटनाओं का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर एक किशोर को संरक्षण में लिया। आरोपियों के पास से 30,600 रुपये नकद, चोरी के आभूषण, देशी शराब और चोरी में इस्तेमाल किए गए उपकरण बरामद हुए।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Updated: 26 Oct 2026, 4:29 PM IST

Gonda

घटना की जानकारी देते CO पकड़ा गया आरोपी फोटो सोर्स विभाग

Gonda News: गोंडा जिले में शराब की दुकान और दो घरों में हुई चोरी की तीन घटनाओं का पुलिस ने खुलासा किया है। मोतीगंज पुलिस ने घेराबंदी कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। जबकि उसके साथ मौजूद विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर को पुलिस संरक्षण में लिया गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी के आभूषण, 30,600 रुपये नकद, देशी शराब के 23 टेट्रा पैक और चोरी में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण बरामद किए हैं।

पुलिस के मुताबिक, 12 और 13 अक्टूबर 2026 की रात कहोबा-डुमरियाडीह रोड के किनारे स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान में चोरी हुई थी। चोर दुकान की खिड़की तोड़कर अंदर घुसे थे। वहां से बीयर, अंग्रेजी शराब और काउंटर में रखे रुपये चोरी कर लिए थे। इसके बाद 22 और 23 अक्टूबर की रात चोरों ने मोतीगंज थाना क्षेत्र के कुंदरुखी गांव में देशी शराब की दुकान और दो घरों को निशाना बनाया था। लगातार हुई चोरी की इन घटनाओं के बाद पुलिस चोरी गए सामान की बरामदगी और आरोपियों की तलाश में जुटी थी।

मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की घेराबंदी

मोतीगंज पुलिस की टीम क्षेत्र में संदिग्धों की तलाश कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि चोरी की घटनाओं में शामिल लोग मोटरसाइकिल से कुंदरुखी की तरफ से आ रहे हैं। सूचना मिलने पर पुलिस ने चैनवापुर के पास घेराबंदी कर दी। पुलिस को देखकर मोटरसाइकिल सवार दोनों लोग भागने लगे। हालांकि, पुलिस टीम ने घेरकर दोनों को पकड़ लिया। इनमें आशीष कुमार मिश्रा पुत्र भानु प्रताप मिश्रा को गिरफ्तार किया गया। जबकि उसके साथ मौजूद एक किशोर को पुलिस संरक्षण में लिया गया।

30,600 रुपये नकद और चोरी के गहने बरामद

पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से सफेद धातु की दो जोड़ी पायल, दो जोड़ी बिछिया और 30,600 रुपये नकद बरामद किए। इसके अलावा देशी शराब के 23 टेट्रा पैक, एक सब्बल और एक पेचकस भी मिला। पुलिस के अनुसार, सब्बल और पेचकस का इस्तेमाल चोरी की घटनाओं में किया गया था।

पूछताछ में आरोपी ने बताई तीनों घटनाओं की कहानी

पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में आशीष कुमार मिश्रा ने बताया कि उसने अपने साथियों अभिषेक तिवारी, कल्लू सोनकर और किशोर के साथ मिलकर चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था। आरोपी ने अंग्रेजी शराब की दुकान की खिड़की तोड़कर शराब और रुपये चोरी करने की बात स्वीकार की। उसने कुंदरुखी गांव में श्रवण कुमार मौर्य और राम केतार के घरों तथा देशी शराब की दुकान में चोरी करने की बात भी बताई। आरोपी के अनुसार, चोरी का सामान बेचने से मिले रुपये आपस में बांट लिए गए थे। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस मामले में अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच कर रही है।

Gonda News: शादी के 4 साल बाद विवाहिता की मौत, 5 लाख दहेज मांगने का आरोप; पति समेत दो गिरफ्तार

ये भी पढ़ें
Gonda

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

26 Oct 2026, 4:29 PM IST

Published on:

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / Gonda News: पहले शराब की दुकान, फिर दो घरों में चोरी, पकड़े गए आरोपी ने पुलिस को बताई पूरी कहानी

बड़ी खबरें

View All

गोंडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Gonda News: 15 साल की किशोरी को ले जाने का आरोप, पुलिस को देखकर भागने लगा आरोपी, फिर ऐसे पकड़ा गया

Gonda
गोंडा

‘POK भारत का हिस्सा था और रहेगा’, बृज भूषण शरण सिंह का फारूक अब्दुल्ला पर तंज, बोले- पाकिस्तान के प्रति प्यार उनके बयानों से झलकता है

brij bhushan sharan singh
गोंडा

Gonda News: एक रात में कई चोरियां, चौकी प्रभारी पर गिरी गाज, एसपी ने किया सस्पेंड

gonda
गोंडा

Gonda News: अवैध शराब के साथ हुंडई आई-20 कार सीज, 270 पाउच और वोडका बरामद

gonda
गोंडा

UP Agriculture Department: गेहूं, चना और मसूर की बुवाई से पहले जान लें यह बात, किसानों को बीज पर मिल रहा भारी अनुदान

Gonda
गोंडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.