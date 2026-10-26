Gonda News: पहले शराब की दुकान, फिर दो घरों में चोरी, पकड़े गए आरोपी ने पुलिस को बताई पूरी कहानी

पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में आशीष कुमार मिश्रा ने बताया कि उसने अपने साथियों अभिषेक तिवारी, कल्लू सोनकर और किशोर के साथ मिलकर चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था। आरोपी ने अंग्रेजी शराब की दुकान की खिड़की तोड़कर शराब और रुपये चोरी करने की बात स्वीकार की। उसने कुंदरुखी गांव में श्रवण कुमार मौर्य और राम केतार के घरों तथा देशी शराब की दुकान में चोरी करने की बात भी बताई। आरोपी के अनुसार, चोरी का सामान बेचने से मिले रुपये आपस में बांट लिए गए थे। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस मामले में अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच कर रही है।