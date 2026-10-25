‘POK भारत का हिस्सा था और रहेगा’, बृज भूषण शरण सिंह का फारूक अब्दुल्ला पर तंज, बोले- पाकिस्तान के प्रति प्यार उनके बयानों से झलकता है

बृजभूषण ने दावा किया कि, आज नहीं तो कल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को पूरी तरह से भारत का अंग बनना ही है। उन्होंने कहा कि भारत में चाहे किसी भी दल की सरकार रही हो सभी ने हमेशा से POK को देश का अभिन्न हिस्सा ही माना है। इस दौरान उन्होंने पूर्व की कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा। बृजभूषण ने कहा कि उस समय परिस्थितियां कुछ और थीं और देश में कांग्रेस की सरकार थी वरना आज देश का इतिहास और भूगोल कुछ और ही होता। भारत किसी की दया पर निर्भर नहीं है।