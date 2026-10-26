Gonda News: महिलाओं और बेटियों के लिए जरूरी खबर, पुलिस ने गांव-गांव जाकर बताया सुरक्षा का तरीका

पुलिस की मिशन शक्ति टीमों ने महिलाओं और बेटियों को साइबर अपराध से बचने के तरीके बताए। टीमों ने कहा कि किसी अनजान व्यक्ति को अपने बैंक खाते की जानकारी, एटीएम या डेबिट कार्ड का विवरण और ओटीपी न बताएं। मोबाइल पर आने वाले अनजान लिंक पर क्लिक करने से भी बचें। संदिग्ध कॉल या मैसेज के जरिए मिलने वाले लालच में न आएं। सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से बातचीत करते समय सावधानी बरतें। अपनी निजी तस्वीरें और दूसरी जानकारियां किसी के साथ साझा करने से पहले अच्छी तरह सोचें। ऑनलाइन ठगी या साइबर उत्पीड़न होने पर तुरंत शिकायत दर्ज कराएं।