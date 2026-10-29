Gonda : एसपी की बड़ी कार्रवाई, जांच में गड़बड़ी करने पर दरोगा सस्पेंड, विभागीय जांच के आदेश

प्रारंभिक जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर पुलिस अधीक्षक ने उपनिरीक्षक अखिलेश कुमार पाण्डेय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। साथ ही उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी जारी किए गए हैं।

इस कार्रवाई के बाद संबंधित मामले की विवेचना में अपनाई गई प्रक्रिया और साक्ष्यों के इस्तेमाल को लेकर विभागीय स्तर पर जांच की जाएगी। विभागीय जांच में आरोपों से जुड़े तथ्यों और विवेचक की भूमिका की पड़ताल की जाएगी।

हालांकि, प्रारंभिक जांच में सामने आए आरोपों को अंतिम निष्कर्ष नहीं माना जा सकता। विभागीय जांच पूरी होने के बाद ही मामले में संबंधित पुलिसकर्मी की जिम्मेदारी को लेकर अंतिम स्थिति स्पष्ट होगी।