Gonda News: रात में भैंस चोरी, फिर पिकअप से सप्लाई; पुलिस ने ऐसे पकड़ा गिरोह

पुलिस ने पिकअप की तलाशी ली तो उसमें चार काली भैंसें मिलीं। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ और उनकी निशानदेही पर जरवल कस्बे के पास कटी नाला स्थित आम के बाग के किनारे झाड़ियों में छिपाकर रखी गई दो अन्य भैंसें भी बरामद की गईं। इस तरह पुलिस ने कुल छह भैंसें बरामद कीं। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने 24 अक्टूबर की रात कर्नलगंज क्षेत्र के घरकुइया गांव से दो भैंसें और 22 अक्टूबर की रात परसपुर क्षेत्र के शाहपुर गांव से दो भैंसें चोरी करने की बात बताई। इसके अलावा 12 सितंबर की रात कोतवाली देहात के रथवलिया गांव से एक भैंस और एक पड़िया तथा 26 सितंबर की रात खरगूपुर के असिधा गांव से एक भैंस चोरी कर बेचने की बात भी सामने आई।