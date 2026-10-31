Gonda: सरदार पटेल की जयंती पर मंडलायुक्त ने अधिकारियों को दिलाई शपथ, सरकारी कामकाज को लेकर भी दिया संदेश

मंडलायुक्त ने कहा कि राष्ट्रीय एकता दिवस हमें याद दिलाता है कि देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना केवल सरकार की नहीं, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। भारत में अलग-अलग भाषा, धर्म, रहन-सहन और संस्कृति के लोग रहते हैं। इसके बावजूद सभी को एक साथ जोड़ने वाली सबसे बड़ी ताकत आपसी भाईचारा और सामाजिक सद्भाव है। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से कहा कि वे इन मूल्यों को केवल शपथ तक सीमित न रखें, बल्कि अपने व्यवहार और कामकाज में भी अपनाएं। सरकारी कामकाज पूरी ईमानदारी, जिम्मेदारी और निष्ठा के साथ करें। आम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें। उनके बीच प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ाएं। कार्यक्रम के अंत में सरदार वल्लभभाई पटेल के देश के प्रति योगदान को याद किया गया। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के संकल्प को दोहराया। इस अवसर पर अपर आयुक्त प्रशासन मीनू राणा, अपर आयुक्त न्यायिक राजेश कुमार यादव, संयुक्त विकास आयुक्त राकेश कुमार पांडेय समेत आयुक्त कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।