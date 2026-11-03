‘संसद में अपनी बात क्यों नहीं रखते राहुल गांधी’, बृजभूषण शरण सिंह का विपक्ष पर हमला

राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में लिखा, "मोदी जी, इस देश से झूठ बोलना बंद कीजिए। आप विदेशी मदद से प्रधानमंत्री बने। और विदेशी मदद से ही प्रधानमंत्री बने हुए हैं।उन्होंने देश की आर्थिक व्यवस्था और विदेशी सोशल मीडिया के समर्थन को लेकर भी सवाल उठाए। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को खुली बहस की चुनौती देते हुए कहा, "मैं आपको इस मुद्दे पर खुली बहस की चुनौती देता हूं। कोई भी मंच, किसी भी समय। हिम्मत है तो आइए।" राहुल गांधी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री बहस के लिए सामने नहीं आएंगे, क्योंकि वे उनके द्वारा उठाए गए सवालों से डरते हैं।