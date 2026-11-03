Gonda: दहेज के लिए उजाड़ दी गई पूजा की जिंदगी, 5 साल बाद आया फैसला, आरोपी को 12 साल की सजा अर्थ दंड भी लगा

गोंडा के कोतवाली देहात क्षेत्र में दहेज उत्पीड़न के बाद विवाहिता की मौत के मामले में अदालत ने आरोपी बीरबल को दोषी करार दिया है। सेशन जज दुर्ग नारायण सिंह ने उसे 12 साल के कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं, मामले में आरोपी मलखान और पूरनमल को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया। मामले की शुरुआत त्रिवेणी प्रसाद निवासी लक्ष्मणपुर जाट, गोसाईंपुरवा की शिकायत से हुई थी। उन्होंने पुलिस को बताया था कि उनकी बेटी पूजा की शादी वर्ष 2015 में कोतवाली देहात क्षेत्र के ठकुरापुर गांव के रहने वाले वीरवल पुत्र पूरनमल के साथ हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी। आरोप था कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर पूजा को परेशान करते थे।