Gonda News: 15 वर्षीय किशोरी लापता होने से मचा हड़कंप, रेलवे स्टेशन के पास युवक के साथ मिली

गोंडा जिले के इटियाथोक थाना क्षेत्र में 15 वर्षीय किशोरी के लापता होने का मामला सामने आया है। किशोरी के पिता ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उनकी बेटी को एक अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। शिकायत मिलने के बाद इटियाथोक पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक, मामले की गंभीरता को देखते हुए किशोरी का पता लगाने के लिए पुलिस टीम लगातार प्रयास कर रही थी। संभावित स्थानों पर तलाश के साथ ही उसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही थी। पुलिस किशोरी की बरामदगी के लिए पतारसी और सुरागरसी में लगी थी। इसी दौरान दो नवंबर 2026 को पुलिस टीम को मुखबिर खास से सूचना मिली कि मामले से संबंधित किशोरी गोंडा रेलवे स्टेशन तिराहे के पास एक युवक के साथ मौजूद है। सूचना मिलते ही उपनिरीक्षक राजेश कुमार पुलिस टीम के साथ तत्काल मौके पर पहुंच गए।