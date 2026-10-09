9 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

जेवर एयरपोर्ट का नाम बदलने पर कांग्रेस का BJP पर निशाना, उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा ने जानिए क्या कहा?

Aradhana Mishra Latest Statement: उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना ने जेवर एयरपोर्ट का नाम नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट किए जाने पर BJP को घेरा। उन्होंने एयरपोर्ट में जलभराव, युवाओं को रोजगार और SIR के दौरान वोट कटने के मुद्दे पर जवाब मांगा।
2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Oct 09, 2026

Aradhana Mishra UP Congress President

आराधना मिश्रा ( Photo IANS)

Aradhana Mishra Latest Statement:जेवर एयरपोर्ट का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट किए जाने को लेकरउत्तर प्रदेशकांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि किसी एयरपोर्ट का नाम बदलने से उसकी वास्तविक स्थिति नहीं बदलती। कांग्रेस नेता ने एयरपोर्ट की निर्माण लागत, बारिश के दौरान जलभराव और स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलने जैसे मुद्दों पर भी सवाल उठाए।

आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि जेवर एयरपोर्ट का निर्माण 30,000 करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित लागत से किया जा रहा था। उनके मुताबिक, केवल नाम बदलने से एयरपोर्ट की सूरत नहीं बदलेगी। उन्होंने दावा किया कि हाल ही में बारिश के दौरान पूरा एयरपोर्ट पानी में डूब गया था।

नाम बदलने की राजनीति से BJP को फायदा नहीं होगा: आराधना मिश्रा

उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने भाजपा की नाम बदलने की राजनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस तरह की कवायद से पार्टी को कोई राजनीतिक फायदा नहीं मिलने वाला है। उन्होंने कहा कि भाजपा को नाम बदलने के बजाय उन मुद्दों पर जवाब देना चाहिए, जिनका सामना आम लोगों को करना पड़ रहा है।

SIR में वोट कटने के आरोपों पर भी मांगा जवाब

आराधना मिश्रा मोना ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए जाने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि 13 करोड़ लोगों के नाम काटे गए थे और भाजपा को इस बारे में जवाब देना होगा।

जेवर एयरपोर्ट से UP के युवाओं को कितना रोजगार मिला?

कांग्रेस नेता ने जेवर एयरपोर्ट के निर्माण से उत्तर प्रदेश के युवाओं को मिले रोजगार पर भी सवाल किया। उन्होंने पूछा कि एयरपोर्ट बनने से राज्य के युवाओं को कितने रोजगार के अवसर मिले हैं। आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि भाजपा को एयरपोर्ट के नामकरण के साथ-साथ रोजगार और अन्य संबंधित मुद्दों पर भी जवाब देना चाहिए।

बता दें कि नोएडा के जेवर में बने अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा जाएगा। शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद सीएम योगी ने खुद मीडिया के सामने इसकी घोषणा की।

सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर उनके योगदान के सम्मान में यह प्रस्ताव पारित किया गया है। उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर का दिन गौरवशाली इतिहास के रूप में दर्ज हुआ है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में विकास के कई कार्य हुए हैं। प्रदेश में 42 नए हाईवे बनाए गए हैं। कैबिनेट बैठक में कुल 39 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री के मुताबिक, किसी कैबिनेट बैठक में अब तक इतनी बड़ी संख्या में प्रस्तावों को मंजूरी नहीं दी गई थी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

political

political news

politics

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

09 Oct 2026 04:03 pm

Published on:

09 Oct 2026 03:55 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / जेवर एयरपोर्ट का नाम बदलने पर कांग्रेस का BJP पर निशाना, उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा ने जानिए क्या कहा?

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

यूपी की राजनीति में राज्यसभा चुनाव का नया अध्याय, दसों सीटों पर बिना मतदान सांसद निर्वाचित

भाजपा के आठ और सपा के दो प्रत्याशियों के निर्विरोध निर्वाचन से यूपी में राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई (फोटो सोर्स :file photo, Ritesh Singh )
लखनऊ

‘विकास को मिली रफ्तार’, कैबिनेट मीटिंग में CM योगी ने गिनाई डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां; कहा- पूरा मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री का कृतज्ञ रहेगा

CM Yogi Adityanath, PM Narendra Modi, Double Engine Government, UP News
लखनऊ

कैबिनेट मीटिंग में बोले CM योगी, 3 करोड़ किसानों के खाते में पहुंचे 1 लाख करोड़ रुपये; 65 लाख परिवारों को मिले घर

सीएम योगी
लखनऊ

जेवर एयरपोर्ट का नाम ‘नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट’ रखने के प्रस्ताव को योगी कैबिनेट की मंजूरी

UP Cabinet Meeting (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ

68500 शिक्षक भर्ती पर बड़ा अपडेट! पंकज चौधरी से मिले अभ्यर्थी, OBC आरक्षण विसंगति दूर करने का मिला आश्वासन

आरक्षण विसंगति दूर करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने घेरा आवास, ज्ञापन सौंपकर मांगा न्याय; बोले-पात्र अभ्यर्थियों के साथ नहीं होने देंगे अन्याय (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.