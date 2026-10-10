‘बीजेपी ने नतीजों में की हेरफेर, प्रशासन का किया दुरुपयोग’, यूपी उपचुनाव पर अखिलेश यादव का बड़ा आरोप

Akhilesh Yadav on Election Commission: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी संस्थापक मुलायम सिंह यादव की चौथी पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इटावा में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने नेताजी को याद करते हुए अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। इसी मौके पर उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता और उत्तर प्रदेश में संपन्न हुए उपचुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं।