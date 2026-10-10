‘बीजेपी ने नतीजों में की हेरफेर, प्रशासन का किया दुरुपयोग’, यूपी उपचुनाव पर अखिलेश यादव का बड़ा आरोप

सपा प्रमुख अखिलेश यादव फोटो-ANI
Akhilesh Yadav on Election Commission: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी संस्थापक मुलायम सिंह यादव की चौथी पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इटावा में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने नेताजी को याद करते हुए अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। इसी मौके पर उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता और उत्तर प्रदेश में संपन्न हुए उपचुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
विपक्ष के राष्ट्रपति भवन मार्च और चुनाव आयोग पर उठे सवालों का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने राष्ट्रपति महोदया से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने पूछा कि, अगर किसी राजनीतिक दल को लगता है कि चुनाव आयोग ने उनके साथ न्याय नहीं किया है, तो उसका सबूत दें।
अखिलेश यादव ने आगे कहा कि मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में हुए सभी उपचुनावों के दौरान BJP ने प्रशासन की ताकत का जमकर दुरुपयोग किया। उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता पक्ष के लोगों ने कई मौकों पर चुनाव अधिकारियों के साथ टकराव किया और सत्ता का दुरुपयोग करते हुए चुनाव परिणामों में हेरफेर करने की कोशिश की।
खबर अपडेट की जा रही है...
बड़ी खबरेंView All
इटावा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग