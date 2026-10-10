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‘बीजेपी डरी हुई है, इनकी उल्टी गिनती शुरू’, CJP प्रदर्शन से पहले दिल्ली में लगी पाबंदियों पर भड़कीं आराधना मिश्रा

Aradhana Mishra on CJP Protest Delhi: दिल्ली में CJP के विरोध प्रदर्शन से पहले लागू पाबंदियों पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना ने BJP सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा यह पूरी तरह से डरी हुई सरकार की तस्वीर है।
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लखनऊ

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Mohsina Bano

Oct 10, 2026

Aradhana Mishra UP Congress President

आराधना मिश्रा ( Photo IANS)

Delhi CJP Protest: दिल्ली में CJP के विरोध प्रदर्शन से पहले लगाई गई सुरक्षा पाबंदियों को लेकर सियासत तेज है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना ने इसे लेकर BJP पर करारा हमला बोला है। उन्होंने सरकार की इस कार्रवाई को लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास बताया है। आराधना मिश्रा ने कहा कि यह पूरी तरह से डरी हुई भारतीय जनता पार्टी की तस्वीर है। हमारे देश का संविधान हर राजनीतिक दल, हर संगठन और प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार देता है कि वह शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर सके और अपनी बात रख सके।

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Updated on:

10 Oct 2026 11:19 am

Published on:

10 Oct 2026 11:18 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘बीजेपी डरी हुई है, इनकी उल्टी गिनती शुरू’, CJP प्रदर्शन से पहले दिल्ली में लगी पाबंदियों पर भड़कीं आराधना मिश्रा

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