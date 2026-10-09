‘संसद भवन का नाम भी PM मोदी के नाम पर रख दें’, जेवर एयरपोर्ट के नामकरण पर इमरान प्रतापगढ़ी का पलटवार

इमरान प्रतापगढ़ी ने एयरपोर्ट का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखे जाने की चर्चा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "इस खबर पर मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे हंसना चाहिए, रोना चाहिए या ठहाके लगाने चाहिए? प्रधानमंत्री को देश के सभी हवाई अड्डों का नाम अपने नाम पर रख देना चाहिए। संसद भवन का नाम भी अपने नाम पर रख देना चाहिए।" उन्होंने आगे कहा कि यह उस लौ की तरह है, जो दीपक बुझने से ठीक पहले भड़कती है। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने 9 अक्टूबर को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर 'नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नोएडा जेवर' करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।