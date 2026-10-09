9 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

कैबिनेट मीटिंग में बोले CM योगी, 3 करोड़ किसानों के खाते में पहुंचे 1 लाख करोड़ रुपये; 65 लाख परिवारों को मिले घर

Uttar Pradesh Government Schemes: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में सरकारी योजनाओं की उपलब्धियां गिनाईं। उन्होंने बताया कि 3 करोड़ से अधिक किसानों को 1 लाख करोड़ रुपये मिले, 65 लाख गरीब परिवारों को घर मिले और करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन, स्वास्थ्य सुरक्षा व अन्य सुविधाएं दी गईं।
2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ankit Sai

Oct 09, 2026

सीएम योगी

सीएम योगी (फोटो सोर्स ANI)

Uttar Pradesh News:उत्तर प्रदेश में किसानों, गरीब परिवारों और महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं को लेकर लखनऊ में आयोजित कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 'सबका साथ, सबका विकास' के मंत्र को जमीन पर उतारा गया है। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 3 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की रकम भेजी गई है। वहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 65 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों को घर मिले हैं। योगी ने स्वास्थ्य, मुफ्त राशन, पेयजल और रसोई गैस से जुड़ी योजनाओं का भी जिक्र किया।

किसानों से गरीब परिवारों तक, योगी ने गिनाईं उपलब्धियां

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में गरीबों, पिछड़े वर्गों, युवाओं, महिलाओं और किसानों समेत समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए काम किया गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री के विजन का जिक्र करते हुए कहा कि देश के किसानों को सम्मान और सुरक्षा मिली है। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रदेश के 3 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में सीधे 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की रकम भेजी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 65 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों को घर मिले हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 3.67 करोड़ राशन कार्डधारक परिवारों के करीब 15 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। वहीं, जल जीवन मिशन के तहत 2.46 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों तक नल से पानी पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा कि जनधन खातों और बैंक मित्रों के बड़े नेटवर्क की मदद से प्रदेश में वित्तीय सुविधाओं का दायरा भी बढ़ा है।

आयुष्मान योजना से 9.9 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा

स्वास्थ्य सेवाओं का जिक्र करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में 9.9 करोड़ से ज्यादा लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके लिए 60.08 लाख आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि गंभीर बीमारियों से जूझ रहे 1.09 करोड़ मरीजों के इलाज पर 18,798 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आयोजित आरोग्य मेलों के जरिए 14.67 करोड़ लोगों को इलाज की सुविधा मिली है। इसके अलावा गोरखपुर और रायबरेली में दो एम्स भी चालू हो चुके हैं।

3.37 करोड़ शौचालय बने, मुफ्त गैस कनेक्शन भी मिले

योगी ने स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कामों का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रदेश में 3.37 करोड़ से अधिक घरेलू शौचालय और 59,183 सामुदायिक शौचालय बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1.86 करोड़ मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार होली और दिवाली पर हर साल मुफ्त गैस सिलेंडर भी दे रही है।

उन्होंने नमामि गंगे अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि गंगा नदी की स्वच्छता और उसके अविरल प्रवाह को बनाए रखने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

09 Oct 2026 02:24 pm

Published on:

09 Oct 2026 01:52 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / कैबिनेट मीटिंग में बोले CM योगी, 3 करोड़ किसानों के खाते में पहुंचे 1 लाख करोड़ रुपये; 65 लाख परिवारों को मिले घर

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘विकास को मिली रफ्तार’, कैबिनेट मीटिंग में CM योगी ने गिनाई डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां; कहा- पूरा मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री का कृतज्ञ रहेगा

CM Yogi Adityanath, PM Narendra Modi, Double Engine Government, UP News
लखनऊ

जेवर एयरपोर्ट का नाम ‘नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट’ रखने के प्रस्ताव को योगी कैबिनेट की मंजूरी

UP Cabinet Meeting (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ

68500 शिक्षक भर्ती पर बड़ा अपडेट! पंकज चौधरी से मिले अभ्यर्थी, OBC आरक्षण विसंगति दूर करने का मिला आश्वासन

आरक्षण विसंगति दूर करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने घेरा आवास, ज्ञापन सौंपकर मांगा न्याय; बोले-पात्र अभ्यर्थियों के साथ नहीं होने देंगे अन्याय (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ

‘मस्जिद जाने की फुर्सत है, राम मंदिर जाने की नहीं’, अयोध्या न जाने पर अखिलेश यादव पर बरसे केशव प्रसाद मौर्य

Keshav Prasad Maurya
लखनऊ

बृजेश पाठक का विपक्ष पर तीखा प्रहार, बोले-हारते ही कांग्रेस और इंडी गठबंधन को याद आती हैं संस्थाएं

डिप्टी सीएम का विपक्ष पर हमला, बोले-चुनाव हारने पर संस्थाओं पर गड़बड़ी के आरोप लगाता है विपक्ष (फोटो सोर्स :file photo, Ritesh Singh )
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.