कैबिनेट मीटिंग में बोले CM योगी, 3 करोड़ किसानों के खाते में पहुंचे 1 लाख करोड़ रुपये; 65 लाख परिवारों को मिले घर

Uttar Pradesh News:उत्तर प्रदेश में किसानों, गरीब परिवारों और महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं को लेकर लखनऊ में आयोजित कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 'सबका साथ, सबका विकास' के मंत्र को जमीन पर उतारा गया है। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 3 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की रकम भेजी गई है। वहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 65 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों को घर मिले हैं। योगी ने स्वास्थ्य, मुफ्त राशन, पेयजल और रसोई गैस से जुड़ी योजनाओं का भी जिक्र किया।