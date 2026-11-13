‘100 में 60 हमारा, 40 में भी हमारा’, केशव मौर्य के बयान से यूपी की सियासत में तंज

Keshav Prasad Maurya:उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए भाजपा की दोबारा सरकार बनने का दावा किया है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने विपक्ष की एकजुटता को लेकर तंज कसा। मौर्य ने कहा कि विपक्ष भाजपा के खिलाफ एकजुट हो जाए, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने पूरे भरोसे के साथ कहा कि प्रदेश में एक बार फिर कमल खिलेगा और भाजपा की सरकार बनेगी।

