‘100 में 60 हमारा, 40 में भी हमारा’, केशव मौर्य के बयान से यूपी की सियासत में तंज

डिप्टी सीएम ने प्रदेश में फिर भाजपा सरकार बनने और कमल खिलने का किया दावा (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
Keshav Prasad Maurya:उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए भाजपा की दोबारा सरकार बनने का दावा किया है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने विपक्ष की एकजुटता को लेकर तंज कसा। मौर्य ने कहा कि विपक्ष भाजपा के खिलाफ एकजुट हो जाए, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने पूरे भरोसे के साथ कहा कि प्रदेश में एक बार फिर कमल खिलेगा और भाजपा की सरकार बनेगी।
पत्रकारों से बातचीत के दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने अपने बयान में कहा, ‘‘100 में 60 हमारा है, 40 में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा।’’ उनके इस बयान को भाजपा के चुनावी आत्मविश्वास और विपक्षी दलों पर राजनीतिक तंज के तौर पर देखा जा रहा है। मौर्य ने अपने अंदाज में यह संदेश देने की कोशिश की कि विपक्ष चाहे जितनी भी रणनीति बना ले, भाजपा की स्थिति मजबूत बनी रहेगी।
डिप्टी सीएम ने विपक्षी दलों की एकजुटता को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि विपक्ष भाजपा के खिलाफ एकजुट हो जाए। उनके इस बयान में विपक्षी गठबंधन को लेकर सीधा राजनीतिक संदेश दिखाई दिया। मौर्य का कहना था कि विपक्ष की एकजुटता भी भाजपा की चुनावी संभावनाओं को प्रभावित नहीं कर पाएगी।
केशव प्रसाद मौर्य ने आगे कहा कि प्रदेश में फिर कमल खिलेगा और एक बार फिर भाजपा की सरकार बनेगी। उनके इस बयान से साफ है कि पार्टी आगामी चुनाव को लेकर पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। राजनीतिक जानकारों की नजर में ऐसे बयान चुनाव से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने और समर्थकों तक अपना संदेश पहुंचाने का भी एक तरीका होते हैं।
डिप्टी सीएम के इस बयान को लेकर प्रदेश की राजनीति में चर्चा तेज हो सकती है। खासतौर पर विपक्षी दलों के सामने भाजपा ने अपने राजनीतिक आत्मविश्वास का संदेश रखा है। अब देखना होगा कि विपक्षी दल केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। फिलहाल मौर्य ने अपने बयान के जरिए साफ कर दिया है कि भाजपा आगामी चुनाव में फिर सरकार बनाने का दावा कर रही है।
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