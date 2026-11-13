13 नवंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

‘100 में 60 हमारा, 40 में भी हमारा’, केशव मौर्य के बयान से यूपी की सियासत में तंज

Keshav Maurya Targets Opposition: उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए भाजपा की दोबारा सरकार बनने का दावा किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष एकजुट हो जाए, फिर भी कमल खिलेगा।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Updated: 13 Nov 2026, 2:47 PM IST

डिप्टी सीएम ने प्रदेश में फिर भाजपा सरकार बनने और कमल खिलने का किया दावा (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

डिप्टी सीएम ने प्रदेश में फिर भाजपा सरकार बनने और कमल खिलने का किया दावा (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

Keshav Prasad Maurya:उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए भाजपा की दोबारा सरकार बनने का दावा किया है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने विपक्ष की एकजुटता को लेकर तंज कसा। मौर्य ने कहा कि विपक्ष भाजपा के खिलाफ एकजुट हो जाए, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने पूरे भरोसे के साथ कहा कि प्रदेश में एक बार फिर कमल खिलेगा और भाजपा की सरकार बनेगी।

‘100 में 60 हमारा, 40 में भी हमारा’

पत्रकारों से बातचीत के दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने अपने बयान में कहा, ‘‘100 में 60 हमारा है, 40 में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा।’’ उनके इस बयान को भाजपा के चुनावी आत्मविश्वास और विपक्षी दलों पर राजनीतिक तंज के तौर पर देखा जा रहा है। मौर्य ने अपने अंदाज में यह संदेश देने की कोशिश की कि विपक्ष चाहे जितनी भी रणनीति बना ले, भाजपा की स्थिति मजबूत बनी रहेगी।

AIMIM-आजाद समाज पार्टी गठबंधन पर बोले सपा सांसद अवधेश प्रसाद- ‘यूपी की जनता को सिर्फ अखिलेश यादव पर भरोसा’

ये भी पढ़ें
Awadhesh Prasad

विपक्षी एकजुटता पर साधा निशाना

डिप्टी सीएम ने विपक्षी दलों की एकजुटता को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि विपक्ष भाजपा के खिलाफ एकजुट हो जाए। उनके इस बयान में विपक्षी गठबंधन को लेकर सीधा राजनीतिक संदेश दिखाई दिया। मौर्य का कहना था कि विपक्ष की एकजुटता भी भाजपा की चुनावी संभावनाओं को प्रभावित नहीं कर पाएगी।

फिर कमल खिलने का किया दावा

केशव प्रसाद मौर्य ने आगे कहा कि प्रदेश में फिर कमल खिलेगा और एक बार फिर भाजपा की सरकार बनेगी। उनके इस बयान से साफ है कि पार्टी आगामी चुनाव को लेकर पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। राजनीतिक जानकारों की नजर में ऐसे बयान चुनाव से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने और समर्थकों तक अपना संदेश पहुंचाने का भी एक तरीका होते हैं।

बयान के बाद सियासी चर्चा तेज

डिप्टी सीएम के इस बयान को लेकर प्रदेश की राजनीति में चर्चा तेज हो सकती है। खासतौर पर विपक्षी दलों के सामने भाजपा ने अपने राजनीतिक आत्मविश्वास का संदेश रखा है। अब देखना होगा कि विपक्षी दल केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। फिलहाल मौर्य ने अपने बयान के जरिए साफ कर दिया है कि भाजपा आगामी चुनाव में फिर सरकार बनाने का दावा कर रही है।

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.