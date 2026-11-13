‘PDA की हवा चल रही है’, अखिलेश यादव ने भ्रष्टाचार से लेकर वोटर लिस्ट तक सरकार को घेरा

अखिलेश यादव ने शिक्षा संस्थानों की जांच को लेकर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि शिक्षा संस्थानों की जांच ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) से कराई जा रही है, लेकिन 17.5 हजार करोड़ रुपये के टेंडर को लेकर कोई जांच नहीं हो रही है। उन्होंने सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में करप्शन पीक पर है। उन्होंने सब इंस्पेक्टर भर्ती का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि जो अभ्यर्थी सब इंस्पेक्टर बन गए हैं, उनसे भी पैसे वसूले जा रहे हैं। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद भर्ती प्रक्रिया और भ्रष्टाचार को लेकर राजनीतिक बहस तेज होने की संभावना है। हालांकि, इन आरोपों पर संबंधित विभागों और सरकार का पक्ष भी महत्वपूर्ण होगा।