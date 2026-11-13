‘PDA की हवा चल रही है’, अखिलेश यादव ने भ्रष्टाचार से लेकर वोटर लिस्ट तक सरकार को घेरा

प्रेस वार्ता में शिक्षा, भ्रष्टाचार, 17.5 हजार करोड़ के टेंडर और वोटर लिस्ट का मुद्दा उठाया, कार्यकर्ताओं और PDA प्रहरियों का जताया आभार (फोटो सोर्स :file photo, Ritesh Singh )
Akhilesh Yadav Voter List Controversy:समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने शिक्षा, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, वोटर लिस्ट और बुंदेलखंड में मंडियों के निर्माण जैसे कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में PDA की हवा चल रही है और दूसरों की हवा खराब है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि आने वाले समय में जनता के मुद्दे और PDA की ताकत राजनीति की दिशा तय करेंगे।
अखिलेश यादव ने अपने बयान में PDA को लेकर खास जोर दिया। उन्होंने कहा, ‘PDA की हवा चल रही है और दूसरों की हवा खराब है।’ उनके इस बयान को समाजवादी पार्टी की आगामी राजनीतिक रणनीति और PDA के जरिए पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों को जोड़ने की कोशिश से जोड़कर देखा जा रहा है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच एकजुटता बनाए रखने का संदेश भी दिया।
प्रेस वार्ता में अखिलेश यादव ने अपनी सरकार के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि बुंदेलखंड के हर जिले में समाजवादी सरकार के दौरान एक मंडी बनाई गई थी। उन्होंने इस मुद्दे को किसानों और कृषि व्यवस्था से जोड़ते हुए अपनी सरकार के कामकाज की बात रखी। उनका कहना था कि किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए बेहतर सुविधाएं मिलना जरूरी है। मंडियों का विकास ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाता है।
अखिलेश यादव ने शिक्षा संस्थानों की जांच को लेकर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि शिक्षा संस्थानों की जांच ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) से कराई जा रही है, लेकिन 17.5 हजार करोड़ रुपये के टेंडर को लेकर कोई जांच नहीं हो रही है। उन्होंने सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में करप्शन पीक पर है। उन्होंने सब इंस्पेक्टर भर्ती का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि जो अभ्यर्थी सब इंस्पेक्टर बन गए हैं, उनसे भी पैसे वसूले जा रहे हैं। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद भर्ती प्रक्रिया और भ्रष्टाचार को लेकर राजनीतिक बहस तेज होने की संभावना है। हालांकि, इन आरोपों पर संबंधित विभागों और सरकार का पक्ष भी महत्वपूर्ण होगा।
अखिलेश यादव ने प्रदेश में डेयरी क्षेत्र को लेकर भी अपनी योजना बताई। उन्होंने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो कन्नौज के बाद दूसरा सबसे बड़ा काउ मिल्क प्लांट वाराणसी में स्थापित किया जाएगा। इस बयान के जरिए उन्होंने डेयरी कारोबार, पशुपालन और किसानों की आमदनी बढ़ाने से जुड़े मुद्दे को सामने रखा। उन्होंने संकेत दिया कि पार्टी सत्ता में आने पर इस दिशा में काम करेगी।
प्रेस वार्ता में अखिलेश यादव ने वोटर लिस्ट में नाम कटने के मुद्दे पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एक मुख्यमंत्री शपथ लेने के बाद यह नहीं कह सकते कि एक करोड़ 27 लाख हिंदुओं के वोट कट गए, उन्हें कैसे पता चला? उन्होंने आगे कहा कि अगर यही बात हम कहेंगे कि 90 प्रतिशत PDA के वोट कट गए हैं तो अलग तरह की प्रतिक्रिया दी जाएगी। अखिलेश यादव ने इस दौरान वोट बचाने के लिए काम करने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं, नेताओं, अलग-अलग धार्मिक संगठनों और PDA प्रहरियों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इन सभी लोगों ने जिस तरह अपने वोट बचाने के लिए मेहनत की, वह सराहनीय है।
सपा प्रमुख ने कहा कि वह एक-एक कार्यकर्ता, नेता, अलग-अलग धार्मिक संगठनों और PDA प्रहरियों का आभार प्रकट करेंगे। उनके मुताबिक, इन लोगों ने वोटर लिस्ट से जुड़े मुद्दों पर सक्रियता दिखाई और अपने स्तर पर वोट बचाने के लिए काम किया। अखिलेश यादव की इस प्रेस वार्ता में कई ऐसे मुद्दे उठे, जिन पर आने वाले दिनों में प्रदेश की राजनीति में चर्चा हो सकती है। शिक्षा संस्थानों की जांच, बड़े टेंडर, भर्ती में कथित वसूली और वोटर लिस्ट जैसे मुद्दों को लेकर उन्होंने सरकार को घेरने की कोशिश की। वहीं काउ मिल्क प्लांट का ऐलान कर उन्होंने भविष्य की योजनाओं का भी जिक्र किया।
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