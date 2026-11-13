गरीब के बेटे को ई-रिक्शा, नेताओं के बेटों को लग्जरी गाड़ियां! पवन खेड़ा ने बीजेपी से पूछे तीखे सवाल

प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा ने उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक का नाम लेते हुए राजनीतिक और सामाजिक असमानता का मुद्दा उठाया। उन्होंने बिना किसी तरह की नरमी बरते बीजेपी नेताओं पर निशाना साधा। खेड़ा ने कहा कि एक तरफ गरीब के बेटे को ई-रिक्शा चलाने की बात कही जाती है, जबकि नेताओं के परिवारों के बच्चों के पास महंगी गाड़ियां और बड़े पद हैं। उन्होंने अमित शाह के बेटे जय शाह के बीसीसीआई में पद और उपमुख्यमंत्री के बेटे के फॉर्च्यूनर चलाने का जिक्र करते हुए सवाल किया कि आखिर गरीब परिवारों के बच्चों के लिए ही संघर्ष और मेहनत की बात क्यों कही जाती है? उनका कहना था कि बीजेपी नेताओं की कथनी और करनी में बड़ा अंतर दिखाई देता है।