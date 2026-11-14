संदीप सिंह की सगाई आज, 80 हजार मेहमानों के लिए शाही दावत, 700 पुलिसकर्मी तैनात, जानिए क्या हैं खास तैयारियां

Sandeep Singh Engagement: उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री संदीप सिंह की सगाई का समारोह आज अलीगढ़ में आयोजित किया जाएगा। वह मेघना चौधरी के साथ सगाई करेंगे। इसी दिन उनके छोटे भाई सौरभ सिंह की भी अंतरा त्यागी के साथ रिंग सेरेमनी होगी। परिवार में एक साथ दो मांगलिक कार्यक्रम होने के चलते समारोह को बड़े स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। इसके लिए करीब 100 बीघा मैदान में तैयारियां की गई हैं। समारोह में 80 हजार मेहमानों के पहुंचने की उम्मीद है। मेहमानों के लिए 60 तरह के व्यंजन तैयार किए जा रहे हैं। सुरक्षा के लिए करीब 700 पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी।