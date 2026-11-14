14 नवंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अलीगढ़

संदीप सिंह की सगाई आज, 80 हजार मेहमानों के लिए शाही दावत, 700 पुलिसकर्मी तैनात, जानिए क्या हैं खास तैयारियां

Sandeep Singh Meghna Chaudhary Engagement: उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री संदीप सिंह की आज अलीगढ़ में मेघना चौधरी से सगाई होगी। उनके छोटे भाई सौरभ सिंह की भी अंतरा त्यागी से रिंग सेरेमनी है। समारोह में 80 हजार मेहमानों के लिए दावत और सुरक्षा के लिए 700 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

अलीगढ़

image

Ankit Sai

Updated: 14 Nov 2026, 12:08 PM IST

UP News

उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री संदीप सिंह (X Photo Ravindra Rana)

Sandeep Singh Engagement: उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री संदीप सिंह की सगाई का समारोह आज अलीगढ़ में आयोजित किया जाएगा। वह मेघना चौधरी के साथ सगाई करेंगे। इसी दिन उनके छोटे भाई सौरभ सिंह की भी अंतरा त्यागी के साथ रिंग सेरेमनी होगी। परिवार में एक साथ दो मांगलिक कार्यक्रम होने के चलते समारोह को बड़े स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। इसके लिए करीब 100 बीघा मैदान में तैयारियां की गई हैं। समारोह में 80 हजार मेहमानों के पहुंचने की उम्मीद है। मेहमानों के लिए 60 तरह के व्यंजन तैयार किए जा रहे हैं। सुरक्षा के लिए करीब 700 पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी।

सामने आई संदीप सिंह और मेघना की पहली तस्वीर

सगाई समारोह से पहले शिक्षा मंत्री संदीप सिंह और उनकी होने वाली दुल्हन मेघना चौधरी की पहली तस्वीर सामने आई है। तस्वीर में संदीप सिंह काले रंग का कुर्ता पहने नजर आ रहे हैं, जबकि मेघना ने गहरे भूरे रंग का सूट पहना है। उनके हाथ में गुलाब के फूलों से बनी माला दिखाई दे रही है। मेघना का परिवार शुक्रवार शाम अलीगढ़ पहुंचा। दोनों परिवारों के मेहमानों के ठहरने की व्यवस्था मैरिस रोड स्थित लेमन ट्री होटल में की गई है। संदीप सिंह ने परिवार के साथ मेघना का स्वागत किया।

यूपी चुनाव 2027: योगी ने कार्यकर्ताओं से कहा, एक महीने तक वोटर जोड़ने में जुटें, अखिलेश ने घेरा

ये भी पढ़ें
CM Yogi

500 से अधिक गांवों के लोगों को न्योता

इस समारोह में छर्रा और अतरौली क्षेत्र समेत जिले के 500 से अधिक गांवों के लोगों को निमंत्रण भेजा गया है। मंत्री की ओर से करीब 80 हजार मेहमानों को बुलाया गया है। आयोजन स्थल पर अतिथियों के बैठने, भोजन करने और आने-जाने के लिए अलग-अलग इंतजाम किए गए हैं। मेहमानों के लिए कद्दू-पूड़ी समेत 60 तरह के व्यंजन तैयार कराए जा रहे हैं। आयोजन स्थल पर भोजन की व्यवस्था के लिए बड़ा किचन बनाया गया है। इसके अलावा पार्किंग के लिए 657 कारों की जगह निर्धारित की गई है।

100 बीघा मैदान में तैयार हुआ समारोह स्थल

रामघाट कल्याण मार्ग स्थित करीब 100 बीघा मैदान में समारोह की तैयारियां की गई हैं। उपलब्ध लेआउट के मुताबिक, आयोजन स्थल की चौड़ाई करीब 881 फीट और लंबाई 1033 फीट है। यहां मेहमानों के बैठने, भोजन और ठहरने के लिए अलग-अलग हिस्से बनाए गए हैं। वीआईपी कॉटेज के लिए 123×50 फीट का क्षेत्र तय किया गया है। वहीं, 80×60 फीट का किचन तैयार किया गया है। ड्राइवरों के लिए 100×80 फीट का टेंट बनाया गया है। इसके अलावा कर्मचारियों के ठहरने, ग्रीन रूम, मेडिकल रूम, वॉशरूम और कंट्रोल एरिया की भी व्यवस्था की गई है।

विदेशी फूलों से सजाया गया आयोजन स्थल

समारोह स्थल को सजाने के लिए विदेशों से मंगाए गए फूलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सजावट में थाईलैंड के ऑर्किड, नीदरलैंड के ट्यूलिप और लिली समेत कई तरह के फूल लगाए जा रहे हैं। मंच के आसपास बैरिकेडिंग की गई है और प्रवेश तथा बाहर निकलने के लिए अलग-अलग रास्ते बनाए गए हैं। समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई बड़े नेताओं के शामिल होने का कार्यक्रम है।

700 पुलिसकर्मी संभालेंगे सुरक्षा

समारोह में वीआईपी और बड़ी संख्या में मेहमानों के पहुंचने को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। करीब 700 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। इसके अलावा एक दर्जन से अधिक पुलिस अधिकारियों को दूसरे जिलों से बुलाया गया है।

डीएम अविनाश कुमार और एसएसपी नीरज कुमार जादौन ने शुक्रवार को पुलिस, प्रशासन और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी निर्देश दिए। सभी पुलिसकर्मियों की ड्यूटी सुबह आठ बजे से शुरू होगी। अधिकारियों को सुरक्षा और यातायात व्यवस्था में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए गए हैं। सेफ हाउस और सेफ हॉस्पिटल में भी जरूरी इंतजाम करने को कहा गया है।

‘बच्चों को पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी बनाई, फिर भी सजा दी जा रही’, सपा प्रवक्ता बोले- सीएम योगी तानाशाही तरीकों का सहारा ले रहे हैं

ये भी पढ़ें
UP News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.