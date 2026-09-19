UP Crime: अलीगढ़ में गांजा तस्करी पर पुलिस का शिकंजा, 10 किलो नशीले पदार्थ के साथ दो गिरफ्तार

गांधीपार्क पुलिस के अनुसार, आरोपियों के पास से कुल 10 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि यह गांजा कहां से लाया गया था और इसे अलीगढ़ में कहां पहुंचाया जाना था। इसके अलावा पुलिस आरोपियों के संपर्कों और नशीले पदार्थ की सप्लाई से जुड़े अन्य लोगों के बारे में भी जानकारी जुटा रही है। पुलिस की कार्रवाई के बाद अब मामले की जांच आगे बढ़ाई जा रही है। जांच के दौरान यह भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आरोपी इससे पहले भी किसी तरह की नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल रहे हैं या नहीं।