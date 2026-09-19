UP Crime: अलीगढ़ में गांजा तस्करी पर पुलिस का शिकंजा, 10 किलो नशीले पदार्थ के साथ दो गिरफ्तार

जेल के लिए इस्तेमाल की गई सांकेतिक तस्वीर। (फोटो- AI)
UP Crime: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत गांधीपार्क पुलिस को कार्रवाई में सफलता मिली है। पुलिस ने थाना क्षेत्र से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपियों के कब्जे से कुल 10 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया है। मामले में गांधीपार्क थाने में NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान बादल पुत्र श्यौवीर सिंह और युन्गेश पुत्र मनीष चौधरी के रूप में हुई है। बादल मथुरा जिले के राया थाना क्षेत्र के ग्राम भूडरी का रहने वाला बताया गया है। वहीं दूसरा आरोपी युन्गेश मथुरा के नरोली थाना क्षेत्र स्थित बी-8 प्रह्लाद नगर का निवासी है।
पुलिस ने दोनों को अलीगढ़ के गांधीपार्क थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया। पूछताछ और बरामदगी के आधार पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है।
गांधीपार्क पुलिस के अनुसार, आरोपियों के पास से कुल 10 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि यह गांजा कहां से लाया गया था और इसे अलीगढ़ में कहां पहुंचाया जाना था। इसके अलावा पुलिस आरोपियों के संपर्कों और नशीले पदार्थ की सप्लाई से जुड़े अन्य लोगों के बारे में भी जानकारी जुटा रही है। पुलिस की कार्रवाई के बाद अब मामले की जांच आगे बढ़ाई जा रही है। जांच के दौरान यह भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आरोपी इससे पहले भी किसी तरह की नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल रहे हैं या नहीं।
पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी बादल के खिलाफ मथुरा जिले के राया थाने में पहले से एक मुकदमा दर्ज है। यह मामला मु.सं. 178/2024 के तहत दर्ज किया गया था। इसमें भारतीय दंड संहिता की धाराओं 147, 323, 325, 427, 452 और 506 के तहत कार्रवाई की गई थी। पुलिस अब आरोपी के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड से संबंधित जानकारी भी जुटा रही है। वहीं दूसरे आरोपी युन्गेश के संबंध में भी पुलिस रिकॉर्ड की जांच की जा रही है।
गांधीपार्क पुलिस की इस कार्रवाई में उपनिरीक्षक जितेंद्र सिंह पीलवाल, उपनिरीक्षक हर्ष सोनी, कांस्टेबल रवि कुमार और कांस्टेबल सचिन कुमार शामिल रहे। पुलिस टीम ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद बरामद गांजे को कब्जे में लिया और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की। फिलहाल मामले में NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर पुलिस आगे की जांच कर रही है। जांच के दौरान गांजा तस्करी से जुड़े नेटवर्क और आरोपियों के संभावित संपर्कों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।
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