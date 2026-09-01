Surendra Diler Minister: कौन हैं सुरेंद्र दिलेर? दादा-पिता रहे सांसद, खुद बने मंत्री, अब बाउंड्री फांदकर कॉलेज पहुंचने पर चर्चा में

सुरेंद्र दिलेर के लिए राजनीति कोई बिल्कुल नई दुनिया नहीं है। उनका परिवार लंबे समय से राजनीति में सक्रिय रहा है। उनके दादा किशनलाल दिलेर उत्तर प्रदेश की राजनीति के चर्चित नेताओं में रहे। वे पांच बार विधायक और चार बार हाथरस से सांसद रहे थे। इसके बाद सुरेंद्र के पिता राजवीर दिलेर ने भी राजनीति में अपनी पहचान बनाई। राजवीर दिलेर ने 2017 में इगलास विधानसभा सीट पर बीजेपी को जीत दिलाई थी। 2019 में बीजेपी ने उन्हें हाथरस लोकसभा सीट से मैदान में उतारा। उन्होंने सपा के वरिष्ठ नेता रामजीलाल सुमन को दो लाख से अधिक मतों के अंतर से हराया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें बीजेपी का टिकट नहीं मिला। इसी वर्ष उनका निधन हो गया।